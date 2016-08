Jeremy Gabriel en colère contre un DJ sur Facebook

Le chanteur Jeremy Gabriel s'est insurgé sur son compte Facebook pour dénoncer un musicien qui aurait fait une publication frauduleuse le concernant.

Lundi soir, David Obegi, un DJ ayant plus de 84 000 abonnés Facebook, a publié une capture d’écran montrant une conversation qu’il aurait eu avec Jeremy Gabriel, lui demandant de faire un «deal». Si la publication obtenait 5000 commentaires et 7000 partages, les deux hommes devraient collaborer sur une pièce de musique électronique.

La publication d’Obegi a jusqu'ici récolté plus de 26 000 mentions «J’aime» et a été partagée plus de 8000 fois.

C’est ce qui a poussé le chanteur de 19 ans a remettre les pendules à l’heure sur sa page Facebook.

«Pour votre information, je ne connaissais pas David Obegi avant hier à 20h30. La conversation prise en screenshot qu'il a publié a été inventée et ce n'était pas moi qui y répondait. Bref, mon identité a été volée pour un deal auquel je n'avais pas connaissance et que je n'ai jamais convenu avec personne. Tout ça dans le but de se faire de la pub gratuite et rire de moi par le fait même. Cette publication Facebook avait pour but de clarifier le fait que je n'ai absolument rien à voir avec ça et que je n'approuve rien de ce genre de comportement.»

Lorsque contacté par le journal Metro, Obegi a soutenu que l'échange c'était bel et bien produit mais la page en question a depuis été déscativée. Il a aussi affirmé que les représentant de Jeremy Gabriel lui avaient demander de retirer la publication. Au moment de l'écriture de cet article, elle est toujours en ligne.

La page officielle et la page personelle de M. Gabriel sont toujours en ligne.