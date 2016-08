Justin Trudeau amorce son premier voyage officiel en Chine

PÉKIN – Le premier ministre Justin Trudeau amorce mardi sa première visite officielle en Chine, en compagnie notamment de son épouse Sophie Grégoire Trudeau, dans le but d’améliorer les relations et liens économiques entre les deux pays.

«Développer nos liens avec la Chine est essentiel pour offrir des débouchés aux Canadiens. En route vers Beijing (Pékin) en vue d'une semaine chargée», a écrit M. Trudeau sur son compte Twitter lundi.

Les discussions devraient tourner autour de l’économie et des échanges commerciaux. Entre autres le premier ministre participera dès mardi après-midi à une table ronde organisée par le «China Entrepreneur Club», peut-on lire dans son itinéraire officiel. La bonne gouvernance, la règle de droit et l’environnement devraient aussi faire partie des échanges.

Justin Trudeau devrait d’ailleurs être accompagné de trois ministres, soit Stéphane Dion (Affaires étrangères), Chrystia Freeland (Commerce international) et Bill Morneau (Finances).

Durant son séjour, M. Trudeau participera au sommet des dirigeants du G20, qui aura lieu les 4 et 5 septembre à Hangzhou. Il se rendra aussi à Shanghai et à Hong Kong. Il doit notamment visiter la Grande muraille de Chine et rencontrer l’ex-joueur de basketball de la NBA Yao Ming.

Le voyage, d’une durée de huit jours, a été organisé à la suite d’une invitation du premier ministre chinois, Li Keqiang.La Chine, deuxième plus grande économie mondiale, est le deuxième plus important partenaire commercial du Canada.