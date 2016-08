La Canado-Iranienne Homa Hoodfar serait gravement malade

Près de trois mois après son arrestation en Iran, la professeure de l’Université Concordia à Montréal Homa Hoodfar serait gravement malade et aurait été hospitalisée.

«Elle était très désorientée, sévèrement faible et pouvait difficilement marcher ou parler», a indiqué sa famille lundi par communiqué.

La Canadienne d’origine iranienne de 65 ans souffrirait de problèmes de santé sérieux et a besoin d’un suivi médical. Selon ses proches, ses demandes pour obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste indépendant ont été ignorées et «il n’est pas clair si elle reçoit sa médication régulièrement».

«D’inquiétants détails nous sont parvenus au sujet de la détérioration de la santé de la professeure Hoodfar, aggravée par la pression psychologique et le fait qu’elle doive endurer une détention isolée», ont-ils dénoncé. Ils estiment qu’il s’agit d’une façon de lui faire «faussement avouer les accusations fabriquées» qui pèsent contre elle.

Homa Hoodfar a été arrêtée le 6 juin et placée en isolement dans la prison Evin de Téhéran. Selon sa famille, elle est accusée d’avoir «collaboré avec un gouvernement hostile contre la sécurité nationale et de propagande contre l’État». La peine maximale reliée à chacun de ces chefs d’accusation serait de 10 ans de prison.

Aucun contact

Depuis son emprisonnement, la professeure s’est entretenue une seule fois avec son avocat au mois de juillet, mais celui-ci n’a pas eu l’autorisation de discuter de son cas et n’a pas pu accéder à son dossier. Elle n’a eu aucun contact avec sa famille, ses amis et collègues.

Les autorités judiciaires iraniennes ont demandé aux proches de Mme Hoodfar d’éviter d’ébruiter le dossier dans les médias afin de ne pas nuire au processus judiciaire. La requête a été respectée par la famille qui espérait ainsi faciliter les procédures, a indiqué la nièce de Mme Hoodfar, Amanda Ghahremani. «Au lieu de cela, le tribunal a violé à plusieurs reprises les lois de l’Iran et les autorités judiciaires semblent réticentes ou incapables de faire quoi que ce soit.»

Elle soutient que la détérioration de l’état de santé de sa tante ne laisse aucun autre choix à sa famille que de dénoncer ses conditions de détention. Elle presse aussi les autorités iraniennes de la libérer «immédiatement et sans condition» et les gouvernements canadiens et irlandais de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour régler sa situation.

En juin, le ministre canadien des Affaires étrangères Stéphane Dion avait indiqué être au courant de l’arrestation de l’enseignante en sociologie et anthropologie. Sans donner plus de détails, il avait précisé que le gouvernement fédéral, qui n’a pas d’ambassade en Iran, travaillait en étroite collaboration avec ses alliés pour aider la professeure.