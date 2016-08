L’accès à la propriété demeure stable au Québec

Il est toujours très difficile de devenir propriétaire à Vancouver et à Toronto, mais au Québec, la situation est à peu près stable, révèle le rapport Tendances immobilières et accessibilité à la propriété, publié mardi par Recherche économique RBC.

Outre deux zones chaudes, l'accessibilité à la propriété dans le reste du pays était près des normales historiques au deuxième trimestre. La mesure globale d'accessibilité a légèrement augmenté (1,2 point de pourcentage) pour s'établir à 42,8 % au deuxième trimestre, la plus forte hausse trimestrielle en six ans. Plus elle augmente, plus il est difficile d’acheter une propriété.

Les données montrent toutefois que les maisons individuelles sont encore plus difficiles d’accès (47,8 %) lorsque comparées aux appartements en copropriété (34,4 %).

Stabilité au Québec

Le marché montréalais est stable depuis deux ans (39,45 %), en raison d’une hausse modérée des prix et des gains modestes, mais constants, du revenu des ménages.

Il reste un nombre «très élevé» d’appartements en copropriété à vendre, après l’achèvement d’une vague de construction en 2014 et au début de 2015.

«Cette vague maintenant passée, il est probable que les stocks reculeront encore au cours de la prochaine période», dit Craig Wright, économiste en chef chez RBC.

À Québec, ce sont les acheteurs qui ont le gros bout du bâton. Les stocks de logements à vendre sont «résolument importants», un problème pour le marché. La croissance des ventes est aussi plus lente qu’il y a un an. La mesure globale de l’accessibilité s’est donc légèrement accrue (0,4 %) au deuxième trimestre, à 34 %, bien en deçà de la moyenne canadienne. Les acheteurs de la région de Québec profitent donc d’une abondance de choix, note Craig Wright, «et de tout le temps nécessaire pour prendre une décision».

Revente en baisse à Vancouver

À Vancouver, la valeur des propriétés a grimpé de plus de 30 % dans la dernière année, mais les reventes de logements étaient déjà en baisse avant que le gouvernement de la Colombie-Britannique impose une taxe de 15 % aux ressortissants étrangers qui achètent une propriété dans la région. Les reventes pourraient donc connaître un autre recul important dans la région en cas de diminution marquée des prévisions de prix et de la spéculation.

Des signes d'essoufflement de la revente sont aussi apparus à Toronto, dit Craig Wright, qui croit que la flambée de la valeur des propriétés dans ces marchés pourrait ralentir d'ici la fin de l'année.

«Il ne faut cependant pas compter sur une amélioration de l'accessibilité à court terme étant donné le faible écart entre l'offre et la demande dans ces deux marchés.»