L’AMT prévoit une baisse de clients

La ligne V-H, qui longe l’autoroute 20, est parallèle à la future branche ouest du REM qui sera construite par la division Infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un projet de plus de 5 milliards $.

L’agence assure toutefois qu’elle n’étude pas présentement la possibilité de réduire ou même abolir le service sur la deuxième plus importante ligne de l’AMT. «On croit que les deux lignes sont complémentaires, surtout lorsqu’on se rapproche de l’autoroute 13 et les deux voies se distancient beaucoup», a continué M. Desjardins.

Même si le projet sera sur l’île de Montréal, le nouveau réseau de train ne sera pas géré par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ce nouvel organisme qui remplacera l’AMT et qui assurera la planification du transport collectif et les tarifs dans le grand Montréal.

«En regardant le tracé du projet, on a l’impression qu’on va détruire des rues importantes près de nos maisons et nous enfermer partiellement», a indiqué le résident de Sainte-Dorothée près du chemin du Bord-de-l’Eau.

En achetant le viaduc ferroviaire du Canadien National (CN) qui mène vers la gare Centrale, CDPQ Infra a réussi à éviter de devoir démolir deux immeubles patrimoniaux du Griffintown, soit l’édifice Rodier et le New City Gas.

De plus, la Caisse a promis d’épargner le plus possible l’habitat de la couleuvre brune et l’oiseau de type petit blongios, qui sont des espèces protégées.