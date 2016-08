Le bon diagnostic

Indépendamment de la place au classement, un match entre le Toronto FC et l’Impact de Montréal est toujours intéressant. À la clé, se trouve le droit de pavaner après une éventuelle victoire.

Ajoutez à cela que l’Impact traversait une séquence difficile et vous aviez tous les ingrédients pour un désastre sportif, mais le XI montréalais a su relever la tête.

Cette victoire face au rival ontarien est on ne peut plus parfaite. En plus des trois points récoltés à l’étranger, ce gain a montré aux joueurs qu’en étant étanche défensivement, la victoire était à portée de main.