Le circuit Baillairgé brasse ses cartes

«On a analysé toutes nos feuilles de pointage ainsi que celle des autres ligues midget AAA au Canada, a expliqué Baillairgé. On a constaté qu’il se donnait plus de punitions au Québec que partout ailleurs.»

«Tu apprends beaucoup par l’image, a-t-il ajouté. Avec l’accord de Doug Hayward, on enverra cette vidéo à l’officiel concerné. On pense qu’ils doivent donner des punitions à tout ce qu’ils voient, mais pas à ce qui est aléatoire.»

«On pense que c’est une facette très importante et ça fait partie de nos objectifs de ligue qu’il y ait plus de temps consacré individuellement aux joueurs, a souligné Denis Baillairgé. Lors d’une rencontre avec Dany Dubé, les astres se sont alignés et c’est à ce moment que le projet a démarré.»

«Même si on a dix joueurs qui seront de retour, on veut avoir l’éthique de travail d’un négligé, a-t-il expliqué. On ne peut pas penser que ce sera un copier-coller de la saison dernière et se permettre d’être arrogants.»