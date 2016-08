Le salaire minimum à 15 $, dossier prioritaire de Québec solidaire

CONTRECOEUR – Réuni en Montérégie pour préparer l’automne politique, le caucus de Québec solidaire a décidé de faire de la hausse du salaire minimum à 15 $ l’objectif prioritaire de la prochaine session parlementaire.

«Québec solidaire a choisi d’orienter son travail politique afin d’améliorer les conditions de vie de Québécoises et Québécois et de contrer les inégalités sociales et économiques, aggravées par l’austérité libérale, a déclaré mardi Françoise David, députée de Gouin. La hausse du salaire minimum est une proposition concrète et réalisable.»

Autre thème qui a émergé des discussions, celui de l’inclusion des minorités. Ce terrain risque fort d’alimenter les joutes parlementaires. Déjà, la Coalition avenir Québec a proposé mardi d’abaisser le seuil d’immigration à 40 000 par année, au lieu des 50 000 reçus annuellement.

Pour le président de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, «la vraie question est escamotée: la mise en œuvre de mesures économiques et sociales favorisant l’inclusion des personnes immigrantes, comme la francisation et la reconnaissance des acquis et des diplômes. Un gouvernement solidaire ferait d’autres choix».

La formation de gauche a aussi promis de talonner le gouvernement libéral sur une série de dossiers, dont l’exploitation pétrolière sur Anticosti, l’éducation et la nouvelle politique énergétique.

«Le gouvernement Couillard a une façon très problématique de concevoir le pouvoir. Cela fait en sorte que ce sont toujours les mêmes privilégiés qui en profitent», a mentionné Mme David.