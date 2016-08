La partielle pour combler le siège de Stephen Harper se tiendra au plus tard en février

GATINEAU – Après la démission de Stephen Harper annoncé dans une vidéo diffusée vendredi sur sa page Facebook, le directeur général des élections du Canada a mentionné mardi qu’une élection partielle se tiendra dans Calgary Heritage au plus tard en février 2017.

L'avis de vacance pour cette circonscription albertaine a été officiellement reçu lundi par le directeur général des élections Marc Mayrand.

Une fois cet avis signifié, le DGE a 180 jours pour déclencher une élection partielle.

Selon la Loi électorale du Canada, «le jour de l'élection doit être un lundi. Puisque le jour du scrutin doit être éloigné d'au moins 36 jours de la délivrance du bref, l'élection partielle dans la circonscription de Calgary Heritage pourrait avoir lieu au plus tôt le 17 octobre 2016», a précisé le DGE dans un communiqué mardi.

Dans une courte vidéo d’à peine plus d’une minute, l’ancien premier ministre canadien a confirmé les rumeurs de son retrait de la vie politique affirmant simplement, et sans dévoiler ses plans, qu’il disait «adieu au Parlement canadien» et qu’il se préparait «pour le prochain chapitre» de sa vie.