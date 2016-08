Les citoyens de Trois-Rivières en colère

Le criminaliste Conrad Lord, lui, rappelle que Jonathan Bettez n’a pas bénéficié d’un traitement de faveur en étant libéré et que, pour le moment, il a le même traitement que quelqu’un d’autre qui serait accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile.

«Être un suspect potentiel n’est pas un critère pour garder quelqu’un détenu», dit-il en rappelant que Bettez n’a pas d’antécédents judiciaires, de risques de récidive apparents, qu’il a une adresse fixe et qu’il a pu donner une garantie financière.

Conrad Lord croit qu’avec toute la médiatisation entourant l’affaire, M. Bettez pourrait ne plus se sentir bienvenue à Trois-Rivières.

«On ne voudrait pas non plus qu’il y ait de débordements et que pour une raison ou une autre, cet homme soit victime d’un crime», dit-il.