Les Jays beaucoup plus productifs que les Leafs

Les Maple Leafs de Toronto et leurs partisans ont eu droit à moins de moments heureux que ceux des Blue Jays au cours des derniers mois et d’ailleurs, l’équipe de baseball a réalisé plus de «tours du chapeau» que celle de la Ligue nationale de hockey depuis le 29 août 2015.

Selon le département des statistiques du réseau Sportsnet, Edwin Encarnacion, Michael Saunders et Josh Donaldson ont tous claqué trois circuits en un même match durant les 12 plus récents mois. Pendant ce temps, Tyler Bozak et Nazem Kadri sont les seuls joueurs des Leafs ayant fait scintiller la lumière rouge trois fois au cours d'une rencontre en 2015-2016.

Les Jays trônent actuellement au sommet de la section Est de la Ligue américaine, tandis que le club de hockey torontois a terminé dans la cave du classement général du circuit Bettman la saison passée.