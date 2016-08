Nuisances des travaux de Turcot: Projet Montréal veut l’avis de la santé publique

Face aux nuisances des chantiers dans le Sud-Ouest, Projet Montréal demande l’avis de la Direction de santé publique (DSP) de Montréal pour évaluer les risques sanitaires.

«Les travaux du complexe Turcot, du pont Champlain et des autoroutes 15, 20 et 720 ne laissent aucun répit aux résidents [qui] doivent constamment composer avec du bruit et avec une quantité phénoménale de poussière», a expliqué Craig Sauvé, conseiller de Saint-Henri–La Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles pour Projet Montréal.

Acteur impartial

Celui-ci dit recevoir de plus en plus de plaintes de résidents inquiets et croit que c’est à la DSP de Montréal de les rassurer, un rôle que ni le ministère des Transports (MTQ) ni la Ville de Montréal qui effectuent des analyses de l’air ne peuvent assumer.

«Je pense qu’il faut un acteur impartial avec une expertise en matière de santé pour évaluer les risques sur la santé et s’il y en a trouvé des solutions ou juste nous rassurer», a ajouté M. Sauvé.

La DSP dit être en lien avec le MTQ et la Ville, mais a refusé de commenter puisqu’elle «ne dispose pas d'assez d'informations pour se prononcer sur les risques potentiels à la santé».