Pierre-Luc Dubois croit en ses chances

Non seulement Pierre-Luc Dubois souhaite-t-il un poste avec les Blue Jackets de Columbus, cet automne, mais il vise la plus haute distinction pour une recrue.

Troisième joueur sélectionné au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), celui ayant porté les couleurs des Screaming Eagles du Cap-Breton, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, entend mettre le grappin sur le trophée Calder.

«Si je suis à Columbus, j'ai une chance», a dit le joueur de 18 ans dont les propos ont été repris par le site officiel de la LNH.

«C’est un autre niveau, mais si je jouerai dans la ligue, je crois que j’ai de bonnes chances. Lorsque tu évolues dans la LNH, tu n’y penses pas vraiment. Tu veux jouer et aider ton équipe à gagner. Si tu remportes un prix comme ça, c’est tout un honneur.»

Dubois a aussi réitéré son souhait de rester avec le grand club au printemps.

«Lorsque je reparle du repêchage, j’en ai encore des frissons. Je ne peux donc pas imaginer jouer à Traverse City, dans la Ligue américaine.»

À savoir s’il sera plus à son aise au centre ou à l’aile, le Québécois a laissé entendre qu’il préférait jouer dans l’axe central, lui qui a terminé la saison avec une efficacité de 50,4% dans le cercle des mises au jeu, l’an dernier.

«J’aime jouer à l’aile, mais je crois que je m’implique plus au centre, a-t-il averti. J’ai l’impression de jouer plus robuste lorsque je suis au milieu et j’en fais davantage.»