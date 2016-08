Pound désire que l’AMA ait plus de pouvoir

Sans grande surprise, le dopage a représenté la toile de fond des Jeux à Rio.

À la suite du rapport McLaren et des révélations de l’ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou, Grigory Rodchenkov, au New York Times, qui ont fait état d’un système de dopage financé et organisé par la Russie lors des Jeux de Sotchi en 2014, plusieurs s’attendaient à ce que la contrée de Vladimir Poutine soit persona non grata dans la capitale du Brésil.

Mais en acceptant la participation de 276 athlètes russes, Dick Pound croit que le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a raté une belle occasion de protéger le symbole olympique, qui se doit de véhiculer une image propre.

«J’ai essayé d’avertir Thomas Bach, mais ça n’a rien changé, a-t-il dit. Il faut que la Russie paie pour ses actes. Ça devrait être tolérance zéro pour le dopage. Mais ça a l’air que c’est différent pour la Russie...»

Pound, qui a présidé l’automne dernier une commission indépendante pour faire enquête sur un système de dopage organisé dans le monde de l’athlétisme en Russie, persiste et signe: l’exclusion totale de la Russie aux Jeux de Rio n’aurait pas dû être une option.

«Quant à moi, il aurait fallu bannir tous les athlètes russes, exprime-t-il. C’était un programme imposé par l’État russe. C’est une forme d’attaque envers les valeurs olympiques. Ils auraient dû rester chez eux.»

Revoir le modèle

Fondateur et président de l’Agence mondiale antidopage (AMA) jusqu’en 2007, Pound a toujours fait de la propreté du sport son cheval de bataille.

«Le modèle que nous avons en place n’est pas mal, a-t-il souligné. Nous avons assez d’argent pour faire le nécessaire, mais ce n’est pas assez.»

Par «pas assez», Pound veut dire que l’AMA devrait se faire confier plus de responsabilités.

«Il faut donner à l’AMA le pouvoir de suspendre directement les athlètes, admet-il. Quand l’Agence décèle quelque chose, elle doit aviser les fédérations internationales, le CIO et les gouvernements. Au final, il ne se passe rien.

«L’AMA doit également recevoir plus d’argent du mouvement olympique et des gouvernements. Il faut facilement doubler le budget d’exploitation si elle veut être encore plus efficace», a-t-il ajouté.

Du chemin à faire photo d’archives AFP

Est-ce que le grand patron du CIO partage son avis?

«Bach a critiqué l’AMA pour faire dévier les projecteurs qui sont sur lui. C’est dommage, pointe Pound. Mais il a dit vouloir que l’AMA soit plus puissante et plus active. Je crois qu’il est dans un coin.»

Selon l’ancien vice-président du CIO, le mouvement olympique est la seule organisation qui essaie vraiment d’éliminer cette mauvaise herbe qu’est le dopage.