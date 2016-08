Québec et Ottawa mis en demeure pour protéger un espèce d'oiseau vulnérable

Un groupe écologiste a envoyé des mises en demeure aux ministères de l'environnement provincial et fédéral afin de protéger une espèce d'oiseau vulnérable qui niche dans le Technoparc de Saint-Laurent.

Une demande d'injonction provisoire sera déposée si les deux ministères n'empêchent pas le début de travaux qui pourraient détruire le milieu naturel du petit blongios. Le projet vise à construire de nouveaux édifices dans le parc industriel Éco-Campus Hubert-Reeves.

Le Club Sierra demande donc qu'une évaluation environnementale soit faite pour mieux protéger cette espèce, dont il ne resterait plus que 1500 individus au Canada. Il souhaite également que les travaux soient effectués dans des endroits déjà aménagés dans le technoparc et non dans des milieux humides.