Raconter la vie à Montréal de ceux ayant fui les persécutions

À travers les 150 images les plus marquantes de l’année du World Press Photo Montréal, qui débute aujourd’hui, on retrouve une exposition supplémentaire retraçant la vie après la guerre de familles syriennes venues s’installer à Montréal.

L’événement qui ressort le plus de l’édition 2016 de la prestigieuse compétition de photographies professionnelles du World Press Photo est sans contredit la crise des réfugiés syriens.

Si les photos sur les réalités des migrants sont coups de poing, tant la souffrance et la crainte y sont palpables, l’auteure et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, accompagnée du photographe Guillaume Simoneau, ont signé «Je ne viens pas de l’espace», une exposition démontrant la vie à Montréal, après les persécutions.

George Chabo voyait pour la première fois l’histoire de sa famille racontée en visuel et en texte. «Ça me touche vraiment et je suis content de voir ces photos, témoigne le résident du Plateau Mont-Royal, arrivé au Québec il y a six mois. Elles représentent bien la vie qu’on vit ici.»

«Je me suis souvenue de ce sentiment d’après World Press Photo, essoufflés par ce qu’on voit, et le désir de recevoir un peu de lumière, explique l’auteure, aussi porte-parole de l’événement à Montréal. J’ai décidé de m’intéresser à ceux qui sont arrivés ici. Après la peur, après les bombes, après avoir transité par différents camps de réfugiés.»

Quatre familles

L’exposition présente avec simplicité et non sans une certaine poésie quatre familles syriennes installées dans différents quartiers de Montréal, toutes parrainées par des familles québécoises. Le titre «Je ne viens pas de l’espace» vient d’ailleurs d’une phrase entendue dans les discussions avec les nouveaux Montréalais.

« J’ai rencontré des gens qui ont soif d’apprendre la langue, qui vont à leurs cours et vont aller loin, ajoute celle qui a écrit les textes accompagnant les 13 photographies prises cet été. Ils n’ont pas tant envie de parler du passé, mais du présent et ce qui s’en vient.»

Si plusieurs familles ont refusé l’invitation à être photographiées, par peur de représailles, Anaïs Barbeau-Lavalette et Guillaume Simoneau ont gagné tranquillement la confiance d’autres, en passant beaucoup de temps avec celles-ci.

150 images fortes

Le World Press Photo Montréal révèle 150 images fortes des grands événements de l’année, dont le Grand prix photo 2015 et 1er prix Nouvelles générales, qui revient à l’Australien Warren Richardson, montrant un homme faisant passer un bébé par le trou d’une clôture de barbelé à un réfugié syrien de l’autre côté de la frontière serbo-hongroise.

Des sujets comme les attentats de Paris, le séisme au Népal, la crise des réfugiés et les tensions au Moyen-Orient sont entre autres abordés dans ces photographies sélectionnées par un jury de 18 professionnels internationaux.

On attend au Marché Bonsecours, jusqu’au 2 octobre, quelque 50 000 visiteurs, tout comme l’an dernier.