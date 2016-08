République dominicaine: Une ado arrêtée pour le meurtre de son amant, un Canadien de 81 ans

Une adolescente de 15 ans a été arrêtée et est considérée comme la principale suspecte du meurtre du Canadien de 81 ans retrouvé mort le 24 août, atteint de multiples coups de couteau, dans sa résidence de Villa Hermosa, en République dominicaine.

Dans un communiqué publié mardi, la police nationale a fait savoir que la jeune fille a été référée au tribunal des enfants et puisqu'il s’agit d’une mineure, son identité est protégée. La jeune fille entretenait une liaison avec la victime, John Verne Ward.

Le jour de sa mort, il l’aurait empêché de s’en aller, l’aurait empoigné par les cheveux et dans la lutte qui a suivi, la jeune fille aurait pris un couteau et lui aurait infligé des blessures au thorax, à la poitrine et à l’avant-bras, avant de s’enfuir ensuite, toujours selon les autorités.

Retraité, John Verne Ward vivait seul dans sa résidence de la province de La Romana, dans l’ouest du pays.

C'est un autre Canadien, Kenneth Thibodeau, qui a trouvé le corps. N'arrivant pas à joindre son ami, il s’était présenté chez lui et a pu ouvrir la porte avec une clé qu’il lui avait remise. En ouvrant, il a découvert M. Ward, les pieds au sol et le corps sur le lit.