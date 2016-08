Sept tendances à surveiller cet automne

Les couleurs. Le mauve est la nouveauté qui essaie de prendre sa place malgré la grande popularité du rose. Toutes les palettes de rouge, de rose et de bleu sont à l’honneur. S’ajoutent le vert argile, le jaune moutarde, le bleu Klein et l’argenté pour illuminer le tout. On voit même des mix de couleurs ­inusités comme le rouge et le ­bourgogne, le rose et le bourgogne ou encore le rose et le moutarde.

Les matières. C’est le grand retour du velours et des étoffes luxueuses. On voile et on dévoile la silhouette en mixant des matières contrastantes: dentelles et velours, soie et tricot, tweed et organza se côtoient pour créer un équilibre parfait entre les tissus légers et ceux plus rigides. Le cuir s’impose même en total look, tout comme le tweed, et le motif tartan ­reviennent en force dans des looks inspirés de la famille royale. L’imprimé léopard et les ­bouquets de fleurs.