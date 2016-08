Soirée improvisée avec Dennis Quaid

Le leader des Porn Flakes et instigateur du concert-bénéfice était loin de se douter que l’acteur américain partagerait la scène avec toute l’équipe de Friends for Lulu; les deux hommes n’ont fait connaissance que durant l’entracte du spectacle.

«Je suis sorti dans la ruelle derrière le Club Soda et il était avec des amis communs. On me l’a présenté en me disant qu’il aimerait participer au spectacle», raconte-t-il.