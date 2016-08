Sosie et plus grande fan de Céline Dion

TROIS-RIVIÈRES | Non seulement une étudiante de la Mauricie ressemble à Céline Dion, mais elle est également une de ses plus grands fans.

Marylin Bourassa, 18 ans, sera dans la première rangée le 30 août prochain, lors du spectacle de Céline Dion à Trois-Rivières, elle qui a dormi à la belle étoile pour avoir des billets.

Dès l’école primaire, ses enseignants ont commencé à lui parler de la ressemblance qu’elle a avec Céline, à l’époque où celle-ci était en début de carrière.

«La Céline que je connaissais, que j’avais vue en photo, elle était déjà plus âgée, alors je ne voyais pas tant la ressemblance. Ma mère m’a dit que j’avais des traits similaires, que j’avais la même petite dent croche que Céline avait à l’époque. Au moins, ça m’a appris à aimer ma dent croche», dit-elle en riant.

Gestuelle semblable

Photo d'Archives

À 18 ans, même sa silhouette est semblable.

« Céline est un peu plus grande que moi. Mais la taille, les hanches, tout est pareil, en dehors du fait que j’ai des plus petits pieds. Elle porte des neufs, moi j’ai des sept», dit la grande admiratrice.

«Mes parents et mes enseignants disent que j’ai même sa gestuelle. Peut-être qu’à force de la regarder, j’ai un peu pris sa façon d’être. Je n’ai pas d’expérience au théâtre, mais il me semble que pour représenter Céline dans un film, je pourrais être bonne», dit-elle.

Elle avoue toutefois ne pas avoir de talent particulier en chant. Marilyn Bourrassa vise le métier d’avocate, plutôt que celui de chanteuse.

Rencontrer Céline

Son rêve est de rencontrer son idole, une demande qu’elle a faite la première fois à l’âge de neuf ans, quand elle a écrit à la chanteuse.

«Je ferais n’importe quoi pour te voir en vrai de vrai et je serai toujours une de tes plus grandes fans», écrivait-elle à l’époque, en joignant un dessin à sa lettre.

Faute de recevoir un mot de la chanteuse, elle a quand même reçu une photo autographiée, qui l’avait rendue très heureuse.

«Je me souviens qu’à l’époque, j’avais rêvé que je la rencontrais. Mais là, je me suis réveillée et j’ai réalisé que c’était juste un rêve, et je me suis mise à pleurer toute seule, dans ma chambre, jusqu’à ce que je réalise que j’étais encore jeune, que j’avais encore le temps », dit-elle.

Marylin Bourassa est déjà fébrile, à l’approche du spectacle du 30 août. Elle souhaite y entendre Love can Move Mountains.

«Ça dit que même si ce n’est pas tout de suite, n’importe quel rêve peut se réaliser n’importe quand, qu’il s’agit juste d’y croire», dit-elle, émue.