Style au passage: Maya

Le pantalon à jambes larges est ­toujours présent sur les passerelles internationales, mais cette saison, la tendance a pris des proportions ­inégalées avec des modèles à jambes encore plus imposantes... comme ceux aperçus chez Marni. Et bonne nouvelle, vous pourrez continuer à porter votre pantalon ample ­l’automne prochain, il suffira de ­remplacer votre tunique légère sans manches par un chaud tricot emmitouflant (et peut-être ajouter un col roulé en dessous)! Pour une belle dose d’inspiration, je vous conseille de ­jeter un coup d’œil à la collection ­Celine automne-hiver 2016-17! Le pantalon n’est pas la seule pièce XXL que porte Maya, elle nous propose aussi un sac imposant qui se marie parfaitement à sa tenue et qui me rappelle les sacs surdimensionnés vus chez Chanel.