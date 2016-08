[VIDÉOS] Tebow tente d'impressionner les recruteurs de la MLB

Les recruteurs d’une vingtaine d’équipes de la Ligue majeure de baseball et plusieurs représentants des médias ont assisté à une séance d’entraînement de l’ancien quart-arrière Tim Tebow, mardi, sur le campus de l’Université de la Californie du Sud.

Tebow a démontré sa vitesse, ses qualités en défensive et sa puissance au bâton, sous les regards attentifs des spectateurs.

Un recruteur sur place s'est confié à Josh Peter du USA Today sous l'anonymat, puisqu'il n'était pas autorisé à commenter publiquement ses impressions sur Tebow. «Je considère qu'il était "OK". Pour être honnête avec vous, il a été meilleur que ce à quoi je m'attendais. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué et il a bien fait. Il court vite pour un gros gaillard. Il a démontré beaucoup de puissance, mais j'aurais espéré qu'il l'utilise mieux lors de la séance au bâton "simulée"», a-t-il dit.

Après avoir couru sur une distance de 60 verges, attrapé et lancé quelques balles à partir du champ, le gagnant du trophée Heisman en 2007 a pris part à une séance de pratique au bâton et il en a impressionné plusieurs.

Lors de sa première ronde, il a retroussé trois balles de l’autre côté de la clôture, dont une au champ centre qui a passé par-dessus le tableau indicateur, à plus de 400 pieds du marbre.

En deuxième ronde, il a frappé deux autres longues balles, dont une autre qui a frappé le dessus des arbres au-dessus du tableau indicateur. Au total, il a frappé huit circuits. Par contre, Josh Peter souligne que Tebow a connu quelques difficultés lorsqu'il affrontait des lanceurs dans des situations «réelles».

En plus de sa puissance, l’athlète de 29 ans a démontré sa rapidité en réussissant un temps de 6,7 secondes au test de 60 verges. Ce temps est considéré comme «dans la moyenne» ou «au-dessus de la moyenne», dépendant des recruteurs.

En défensive, Tebow a effectué des relais à partir du champ droit jusqu’au premier deuxième et troisième but. Le colosse de 6 pi 3 po et 235 lb a bien fait, sans toutefois se démarquer. Sur une échelle de 20 à 80, un recruteur a noté les relais de Tebow à 45, soit légèrement sous la moyenne.

Ses relais vers le troisième but ont manqué à quelques reprises de précision et de puissance. Ses attrapés en défensive lui ont mérité une note de 50, toujours selon l'échelle de 80. «Un défenseur utile qui peut remplir un certain rôle», mentionne un recruteur.

Pas moins de 27 formations des Ligues majeures ont envoyé des recruteurs pour voir les prouesses de l’ancien quart-arrière des Broncos de Denver et des Jets de New York.

Les Dodgers de Los Angeles semblent particulièrement intéressés aux services de Tebow, eux qui l’ont déjà fait participer à un essai privé. Les recruteurs de l'équipe californienne étaient sur place.

FOX Sports rapportait ce matin que Tim Tebow aurait reçu une offre d'une équipe de la Ligue professionnelle de baseball du Venezuela, Aguilas del Zulia.

