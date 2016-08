Un autre 76 dans ses pensées

«Le chiffre 76, oui, ça sonne une cloche pour moi. C’est le numéro de P.K. Subban.»

Brian Gionta n’a pas immédiatement fait le bon lien. À Nashville, Subban portera encore le 76, comme il le faisait à Montréal. Mais ce chiffre aura un tout autre sens dans la carrière de Gionta.

Pour atteindre le plateau magique des 1000 matchs dans la LNH, le petit ailier droit aura besoin de jouer 76 rencontres cette saison avec les Sabres de Buffalo.

«Je n’avais pas fait le calcul pour les 1000 matchs dans la LNH, a affirmé Gionta en entrevue téléphonique au Journal de Montréal. Je savais que j’avais besoin d’un peu plus de 70 rencontres, mais je ne connaissais pas le chiffre par cœur.»

«Ce serait vraiment spécial, a-t-il poursuivi. Il y a des chiffres symboliques dans la LNH et les 1000 matchs en font partie. Il s’agirait d’un bel exploit, mais ce n’est pas essentiel. Si je n’y arrive pas, ça ne serait pas la fin du monde.»

Maintenant âgé de 37 ans et à l’aube de sa 15e saison dans la LNH, l’Américain ne croyait pas connaître une telle longévité.

«Je n’avais jamais pensé jouer autant de rencontres, a-t-il souligné. À mes débuts, je rêvais simplement de gagner un poste dans la LNH. J’avais comme objectif de porter les couleurs des Devils pour au moins un match. J’ai réussi à faire mon chemin rapidement au New Jersey après ma sortie de Boston College et je connais une belle et longue carrière.»

La retraite, un mot encore tabou

À son départ de Montréal au mois de juillet 2014, Gionta avait écrit son nom au bas d’un pacte de trois ans d’une valeur de 12,75 millions (4,25 millions par année) avec les Sabres. D’ici à quelques semaines, il amorcera donc la dernière année de son contrat. Il refuse toutefois de la décrire comme sa tournée d’adieu.

«J’espère qu’il ne s’agira pas de ma dernière, mais on ne sait jamais, a-t-il dit. Je me sens bien, j’ai encore de l’énergie. J’aimerais prolonger ma carrière de quelques saisons, mais je ne contrôlerai pas nécessairement mon destin.»

Gionta n’a pas réfléchi trop longtemps avant d’identifier son plus beau moment.

«Ma conquête de la coupe Stanley avec les Devils en 2003 reste mon plus beau souvenir, a-t-il répliqué. Tu ne peux pas battre ça. C’était la réalisation d’un rêve de jeunesse.»

«J’ai aussi joué quelques matchs contre mon petit frère, Stephen, a-t-il continué. Je dirais que les confrontations contre lui ont une place dans le top cinq de mes plus beaux moments. Je viens d’une famille modeste et nous entendions toujours que les Gionta étaient trop petits pour atteindre la LNH.»

À la maison

Capitaine du CH pendant quatre ans (2010-2011 à 2013-2014), Gionta joue le même rôle avec les Sabres depuis son arrivée.

«J’en retire une grande fierté d’être un membre des Sabres de Buffalo. Je suis né à Rochester et j’étais un partisan des Sabres dans ma jeunesse. J’ai la chance à la fin de ma carrière d’agir comme le capitaine de cette organisation. C’est gros pour moi. C’était aussi très gros pour moi quand j’ai accepté le poste de capitaine du Canadien, l’une des plus prestigieuses organisations du monde. Montréal aura toujours une place importante dans mon cœur.»

Pour sa troisième année à Buffalo, Gionta voudra vivre l’expérience des séries une première fois avec les Sabres.

«Si nous ne participons pas aux séries cette année, il s’agira d’une déception. L’an dernier, il y avait des attentes, mais nous voulions plus créer une surprise. Cette année, la mentalité sera différente. Il faut atteindre les séries. C’est un objectif réaliste.»

Les Sabres ont une très bonne relève avec Jack Eichel, Sam Reinhart et Rasmus Ristolainen, ils ont fait des acquisitions importantes avec Kyle Okposo et Dmitry Kulikov, mais il y a encore des doutes au sujet de la profondeur à la ligne bleue et de la durabilité du gardien Robin Lehner.

Les jeunes Sabres devront surpasser les attentes pour réaliser le souhait de leur capitaine.

►Gionta a obtenu 33 points (12 buts, 21 passes) en 79 matchs l’an dernier.

Surpris par l’échange de Subban

Photo d'archives

Croisé dans les corridors du First Niagara Center lors de la fin de semaine du repêchage de la LNH à Buffalo, Brian Gionta avait posé des questions au représentant du Journal sur les rumeurs entourant P.K. Subban.

«À ce moment-là, je ne croyais pas que c’était possible de le voir partir de Montréal, s’est remémoré le capitaine des Sabres lors d’un entretien au Journal. Trois jours après le repêchage, P.K. partait pour Nashville. Sur le coup, j’étais vraiment sous le choc, comme un peu tout le monde dans le milieu du hockey.»

«P.K. représentait tellement une image forte du Canadien sur la glace et au sein de la communauté. Mais il n’y a personne à l’abri d’une transaction. Je peux comprendre que c’était une décision difficile pour Marc Bergevin.»

Une fois le choc passé, Gionta a mieux analysé le choix de son ancien directeur général.

«Sur le plan hockey, la transaction a du sens pour les deux équipes, a-t-il mentionné. Tu ne peux pas obtenir un défenseur de la trempe de Shea Weber facilement. Pour y arriver, tu dois donner un gros morceau. Le Canadien répond à un besoin en ajoutant Weber. Il n’est pas juste l’un des meilleurs défenseurs de la LNH, il est intimidant sur la glace et il est un très bon meneur.»

D’un capitaine à l’autre

Fort de son expérience de cinq saisons à Montréal, dont quatre à titre de capitaine, Gionta connaît très bien la réalité de son successeur, Max Pacioretty.

«Je n’ai pas parlé à Max cet été, mais nous avions eu de bonnes conversations la saison dernière lorsque nous jouions l’un contre l’autre, a-t-il admis. Nous avions échangé quelques idées sur le rôle et les responsabilités d’un capitaine à Montréal. J’ai déjà traversé une saison de misère comme capitaine du Canadien (2011-2012) et je sais que ce n’est pas facile à vivre. J’en étais à ma deuxième année avec le “C”, j’avais donc un peu plus d’expérience. Nous avions raté les séries pour des circonstances différentes.»

«Le Canadien reste une très bonne équipe. Je n’ai pas de doute que l’équipe rebondira rapidement, a-t-il enchaîné. Il n’y a pas de raison de paniquer. Le talent est là. Et, Carey Price ne passera pas plusieurs mois à l’infirmerie. Max est un bon capitaine, il ne doit pas placer sur ses épaules l’échec de l’an dernier.»

Une conversation à venir

Chez les Sabres, Gionta se promet de rencontrer Evander Kane avant l’ouverture du camp de l’équipe. Depuis le mois de décembre, l’ancien ailier des Jets de Winnipeg a été impliqué dans deux incidents avec des femmes dans des bars de Buffalo sans toutefois être accusé au criminel.

«Oui, je devrai parler à Evander, a-t-il dit. Je veux connaître ses intentions. Quand il fait des frasques, il ternit l’image de toute l’organisation des Sabres. Les entraîneurs et les membres de la direction ont eu de bonnes rencontres avec lui et je me promets d’en faire de même. Je ne le changerai pas du jour au lendemain, mais je peux lui passer un bon message.»