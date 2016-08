Un homme dans un état critique après une agression armée

Un homme dans la trentaine a été gravement blessé lors d’une agression armée survenue mardi matin dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

C’est un témoin de la scène qui a contacté les services d’urgence vers 4 h 20. L’événement s’est produit dans un stationnement situé dans le quadrilatère formé par la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque et par les rues Saint-Hubert et Labelle.

La victime a été blessée au haut du corps par un objet contondant. Elle a été transportée à l’hôpital où l’on craindrait pour sa vie, a indiqué Caroline Chèvrefils du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le suspect est un homme, mais il s’est enfui avant l’arrivée des policiers. Il n’y a eu aucune arrestation en lien avec ce dossier.

Selon le témoin, le suspect et la victime se connaissaient. Aucune autre personne n’a été impliquée.

Un périmètre de sécurité a été établi dans le secteur pour analyser la scène.

Tôt mardi, le SPVM ne connaissait pas le motif de l’agression.