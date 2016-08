Un suspect dans le meurtre de Cédrika Provencher accusé de possession de pornographie juvénile

TROIS-RIVIÈRES | Un des principaux suspects dans le meurtre de Cédrika Provencher a été accusé de possession, d'avoir eu accès et d'avoir rendu disponible de la pornographie juvénile au palais de Justice de Trois-Rivières, ce matin.

À LIRE AUSSI: Le père de Cédrika Provencher au palais

Jonathan Bettez est considéré depuis plusieurs années comme un des principaux suspects de l'enlèvement et du meurtre de Cédrika Provencher le 31 juillet 2007.

ANDREANNE LEMIRE/AGENCE QMI

Plusieurs témoins ont indiqué après l'enlèvement avoir vu un homme au volant d'une Acura rouge 2004. Or, seulement six voitures Acura rouge appartenaient à des résidents de la région de Trois-Rivières à cette époque. Les policiers ont réussi à écarter cinq des six propriétaires de la liste des suspects.

Selon nos informations, le sixième était Jonathan Bettez et il a refusé de de passer le polygraphe. Il aurait également remisé sa voiture quelques semaines plus tard. Bettez n¹est cependant toujours pas accusé pour l¹enlèvement ni du meurtre de Cédrika Provencher.

Après plusieurs mois de surveillance policière, Bettez a été arrêté hier pour possession de pornographie juvénile. De nombreuxpoliciers ont passé toute la journée à perquisitionner l¹entreprise Les

Emballages Bettez où il travaillait, son domicile ainsi que la résidence de ses parents. Il a été interrogé toute la journée hier.

ANDREANNE LEMIRE/AGENCE QMI

Rappelons que les restes de Cédrika Provencher ont été retrouvés à Saint-Maurice en décembre dernier et que les ossements ont été remis à sa famille la semaine dernière. Les funérailles de la fillette ont été célébrées jeudi dernier en présence des proches de la fillette.

Bettez a été arrêté le jour du 19e anniversaire de naissance de la fillette. L'homme de 36 ans est un homme bien connu à Trois-Rivières, notamment pour s¹être impliqué en tant qu¹administrateur au sein de la chambre de commerce.