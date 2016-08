Une note de 6,5 sur 10 aux Jeux de Rio

Avant même le coup d’envoi des Jeux olympiques de Rio, le niveau de scepticisme était à son comble et les gens ne donnaient pas cher de la peau des organisateurs.

Les performances d’Usain Bolt, Simone Biles, Penny Oleksiak et cie ont fait rayonner la capitale du Brésil et ont réussi à ramener l’attention sur l’essentiel: les athlètes. Mais les histoires de balles perdues, de vols et de violence ont vivement nourri le cynisme des plus indifférents.

«Nous avons respecté les attentes minimales, souligne Richard Pound dans son bureau d’avocat à Montréal. Avant même le commencement des activités, nous savions que c’était un risque d’avoir des Jeux en Amérique du Sud.»

Pound, qui était au pays de la samba en tant que président du Service olympique de radiotélévision, est d’avis que Rio a «survécu» à ses Jeux. Sans plus.

«Derrière les caméras, c’était presque un désastre chaque jour, indique-t-il. Mais on s’est croisé les doigts et on a franchi la ligne d’arrivée. Je crois que la vaste majorité des téléspectateurs ont apprécié le spectacle.»

La note de passage, sans plus

Lorsqu’on lui demande d’identifier le plus important raté des Jeux, le Montréalais ne sait pas par où commencer.

«Je dirais le manque d’organisation, mentionne-t-il. En visitant le Parc Olympique de la Barra, on pouvait constater qu’il y avait plusieurs choses incomplètes.

«Une fois, j’ai demandé si la ville pouvait me garantir la sécurité... on ne m’a jamais donné une réponse claire. J’ai trouvé ça inacceptable.

«Le transport vers les différents sites était également atroce, a-t-il ajouté. Pour l’organisation des Jeux, je donnerais une note de 6,5 sur 10. La note de passage, mais sans plus.»

Rio était prête

Selon Pound, le Comité international olympique était confiant que ce soit Rio qui constitue la première expérience olympique en sol sud-américain, lorsque l’attribution des Jeux lui en a été faite le 2 octobre 2009.

«En 2009, la trajectoire économique du Brésil était à la hausse, a fait remarquer Pound. C’était la 5e puissance économique mondiale à ce moment-là. Mais il y a eu un crash avec les nombreux scandales du gouvernement brésilien (qui pourraient mener à la destitution de la présidente Dilma Rousseff). Nous n’avions pas prévu ça.»

Toujours très impliqué au sein du mouvement olympique, Pound croit que Rio était néanmoins prête à recevoir ce «party planétaire».

«C’est une société où le clivage entre les riches et les pauvres est très important, dit l’homme de 74 ans. Les favelas sont à côté des condos et des immeubles de luxe. C’est très étrange pour des gens comme nous.»

En voyant les enceintes vides pendant les épreuves, il est cependant difficile de ne pas remettre en question l’engouement des Cariocas vis-à-vis l’événement qui a eu lieu chez eux.

«Ça s’explique entre autres par le manque de support du gouvernement, juge Pound. Quand les Jeux ont été déclarés officiellement ouverts, on a entendu des huées dans les estrades. Ça en dit long...»

Pour réussir les Olympiques

Dépassements de coûts, installations laissées à l’abandon, magouilles en coulisse et dettes faramineuses. Les histoires d’horreur entourant l’organisation des Jeux olympiques s’intensifient année après année. L’inappétence et l’aversion envers la tenue d’un tel événement semblent rallier de plus en plus de villes, qui ne se bousculent plus autant qu’à l’époque pour poser leur candidature. Selon Dick Pound, voici la liste à respecter pour réussir son «party olympique».

1. Le support du public

«C’est difficile aujourd’hui d’obtenir l’appui des habitants. Au départ, 25 % des gens sont contre tout. Il reste donc 75 % de la population à séduire. Au final, la moitié d’une nation se dit prête à recevoir les Jeux. C’est pourquoi il faut parler à tous les groupes et aux lobbys pour bien présenter le projet.»

2. Le support gouvernemental

«C’est la suite logique après l’appui et le soutien du public. Il faut être réaliste dans ses demandes. Sans argent et plan concret, on ne va nulle part. Ça demande une préparation de la ville, du pays et la volonté d’injecter de l’argent.»

3. Le legs

«Que va-t-on faire avec nos infrastructures après le départ des Jeux? Il faut leur trouver une vocation, une deuxième vie. Car une ville n’a pas besoin d’un stade de 200 000 places. De nos jours, les spectateurs se déplacent moins et restent rivés devant leur écran. C’est un défi supplémentaire qu’on n’avait pas à l’époque.»

4. La compétence

«Pour accueillir les Jeux, il faut des hôtes compétents et capables de livrer la marchandise. On ne rit pas avec un projet de plusieurs milliards de dollars entre les mains. Il faut être prêt quand ça commence, car il n’y aura pas de prochaine fois. On n’a pas de deuxième chance. On ne peut pas reprendre le timing.»

