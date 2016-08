[VIDÉO] Une demande en mariage durant le spectacle de Bruce Springsteen

Alors qu’il interprétait sa chanson Jersey girl, Springsteen a laissé un couple monter sur scène pour permettre au jeune homme de faire la grande demande à sa dulcinée.

Cette déclaration d’amour sur scène s’est produite au MetLife Stadium à East Rutherford au New Jersey le 25 août dernier. Springsteen y donnait un concert dans le cadre de sa tournée The River 2016.

Comme le rapporte le site de l’émission Today, le Boss s’était aperçu que quelque chose se tramait sur les côtés de la scène pendant le spectacle.

Tout en continuant de gratter sa guitare, Springsteen a tout simplement demandé «Que se passe-t-il?» au micro.

Son guitariste Steven Van Zandt lui a expliqué qu’un amoureux faisait la grande demande à sa conjointe près de la scène.

Springsteen a demandé aux tourtereaux de monter sur scène.

Le jeune homme a pris le micro et a déclaré: «C’est ma copine Jill. Nous sommes allés voir beaucoup de spectacles ensemble. Celui de ce soir est le plus important de tous.»

Allant même jusqu’à ajouter en s’adressant à sa conjointe: «Je t’aime plus que la musique même... Je t’aime plus que Bruce.»

«Désolé Bruce», a-t-il blagué en regardant le chanteur.

Et il a alors demandé sa petite amie en mariage sous les acclamations de la foule en liesse.

Cette soirée est d’autant plus marquante car, comme le rapporte le site Consequence of sound, Bruce Springsteen y a battu son propre record en terme de longueur de spectacle. En effet, le chanteur de 66 ans a donné le plus long concert de sa vie en performant pendant 4 heures 6 minutes.