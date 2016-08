Visite officielle en Chine: Trudeau évoque la question des droits humains

PÉKIN – Accueilli mardi à Pékin par une pluie d’éloges pour sa beauté et sa jeunesse, Justin Trudeau évoque la question des droits humains dès sa première rencontre en sol chinois.

Le premier ministre a profité d’une tribune devant les gens d’affaires chinois pour affirmer son désir de resserrer les liens culturels et économiques entre les deux pays. Il a dit vouloir «construire des relations à long terme solides».

«Une relation plus forte entre nos deux pays va ouvrir des portes, créer de nouvelles occasions d’affaires pour les entreprises canadiennes et donner la chance aux entreprises chinoises d’étendre leurs investissements au Canada», a fait valoir M. Trudeau, qui prenait part à une séance de questions et de réponses avec la communauté des gens d’affaires à Pékin.

«Une relation plus stable va bénéficier aux citoyens chinois et canadiens en permettant un dialogue régulier et franc sur les enjeux de bonne gouvernance, de droits humains et de la règle de droit», a-t-il poursuivi.

Le premier ministre a semblé critiquer l’approche de son prédécesseur Stephen Harper qui, selon plusieurs observateurs, a entretenu sous son règne des relations plus difficiles avec la Chine.

«Non seulement une stratégie économique qui ne tient pas compte de la Chine, qui ne donne pas à notre précieuse relation avec ce pays une importance capitale manque de vision, une telle stratégie serait irresponsable», a-t-il lancé.

Il s’agit du premier voyage en Chine de M. Trudeau à titre de premier ministre, mais son quatrième à vie. Il s’y est rendu enfant pour accompagner son père Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre.

Le modérateur de la table ronde Jack Ma, le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba, a d’ailleurs rappelé le rôle précurseur qu’a joué le défunt premier ministre dans l’établissement de relations diplomatiques sino-canadiennes.

Le riche homme d’affaires chinois a aussi vanté la popularité de Justin Trudeau, le présentant comme étant «le plus jeune premier ministre canadien à avoir visité la Chine». Il a soutenu que plusieurs Chinois souhaitent devenir Canadiens «juste pour prendre une photo ou un selfie» avec lui.

Une femme d’affaires chinoise travaillant dans le domaine de la mode l’a pour sa part qualifié de «politicien le plus à la mode» et de «premier ministre à la plus belle apparence».

Bilinguisme

M. Trudeau a aussi défendu le bilinguisme au Canada lorsque questionné par un homme d’affaires sur la possibilité de faire du chinois une langue officielle au même titre que le français.

Le premier ministre a rétorqué que le Canada compte historiquement deux langues communes, invitant les nouveaux arrivants à en apprendre une et idéalement deux.