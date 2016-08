Vous voulez que je donne des sous à qui ???????

Je savais qu'il y avait des campagnes de sociofinancement loufoques ou tirées par les cheveux, mais là j'avoue que c'est la meilleure: une campagne pour venir en aide à une des Québécoises arrêtées en Australie et accusée d'importation de cocaïne.

Heu, je sais que la présomption d'innocence existe, mais si tu te fais arrêter avec 35kg de coke dans tes valises, tu vas avoir tout un chemin à faire pour me convaincre que tu n'en savais rien et que tu as besoin de mes sous pour payer tes frais d'avocats.

En fait, dans cette histoire, on nous prend pour des valises, on a clairement dépassé la ligne, c'est de la poudre aux yeux.

Au moment d'écrire, la campagne n'a amassé que 325$ (dont 200$ versés par l'instigateur de la campagne, tiens, tiens) et la totalité des commentaires laissés sur le site sont aussi incrédules que je le suis ici.

Ce qui est le plus étrange dans tout ça, c'est l'argument utilisé par l'instigateur de la campagne dans son texte (bourré de fautes de français).

"Personne ici n'est a l'abris des jugements. Nous avons tous fait des choses dont nous ne sommes pas fier. Laisser les jugements de côté quelques instants et penser a sa famille et ami(e)s. Souvenez va qu'elle est a l'autre bout de la terre. Imaginer a qu'elle point cela peux etre difficile pour ses proches"

Que ce soit difficile pour ses proches, personne n'en doute. Mais c'est le genre de choses auxquelles on pense avant de poser un geste criminel, pas après.

Quant à la notion de "Nous avons tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers", je m'inscris en faux contre cette prémisse : on n'a pas tous commis un crime grave passible d'emprisonnement à vie !

Et pour ce qui est de suspendre son jugement, quelle drôle d'idée : il faudrait fermer les yeux devant un crime, qui s'il est prouvé, aurait pu mettre en péril la santé de milliers de gens ?

Si ces filles ont vraiment importé de la coke, ont-elles eu une pensée pour les ravages sur les personnes accros ou pour les dommages collatéraux de complicité avec le crime organisé ?

Comme le disait un internaute sur le site Go Fund me, si les filles avaient vendu leur coke sans se faire prendre par la police, auraient-elles distribué leurs profits à des oeuvres de charité ?