Washington offre 3 M$ pour la capture d’un «terroriste»

WASHINGTION - Washington a promis mardi 3 millions de dollars de récompense pour toute information qui mènerait à la capture d’un ancien gradé tadjik, entraîné par les États-Unis mais qui a fait défection et a rejoint les rangs du groupe État islamique (ÉI).

Goulmourod Khalimov, 41 ans, est un ancien colonel des unités de la police spéciale du ministère de l’Intérieur au Tadjikistan.

Sniper confirmé, il a suivi entre 2003 et 2014 cinq stages d’entraînement aux États-Unis et au Tadjikistan, financés par le programme antiterroriste du département d’État, selon des responsables américains.

Mais il a prêté allégeance au groupe État islamique l’an dernier et est apparu en mai 2015 dans une vidéo diffusée sur internet, brandissant un fusil de sniper et promettant de mener le «jihad» en Russie, au Tadjikistan et aux États-Unis.

La provenance de cette vidéo n’est pas établie formellement mais elle pourrait avoir été tournée dans l’est de la Syrie.

Washington avait classé Khalimov comme «terroriste international» en septembre 2015. Les autorités américaines ont offert 3 millions de dollars de récompense mardi dans le cadre du programme «Rewards for Justice» («récompenses pour la justice»).

Le département d’État a décrit le jihadiste comme un «dirigeant clé» du groupe ÉI et comme un recruteur pour l’organisation extrémiste.