25 looks de la Princesse Diana qui prouvent qu'elle était «flawless» en tout temps

Le 31 août 1997, la Princesse Diana décédait lors d’un tragique accident de voiture à Paris. Dix-neuf ans plus tard, personne n’a oublié la douceur et le look toujours impeccable de la princesse.

À LIRE AUSSI : Les précieux conseils du Prince William à un jeune garçon qui a perdu sa mère

Les vêtements portés par la princesse étaient parfois extravagants, parfois simples, mais peu importe, elle restait toujours aussi classe.

Voici donc 25 photos qui prouvent que la Princesse Diana était «flawless» en tout temps.