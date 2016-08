31e éditions des prix Gémeaux: Pierre Brassard animera la Soirée des artisans

Pierre Brassard et Anaïs Favron animeront respectivement la Soirée des artisans et du documentaire» et L’Avant-première, a-t-on appris mercredi en marge de la cérémonie de remise des certificats de nominations des 31es prix Gémeaux.

Pierre Brassard et Anaïs Favron animeront respectivement la Soirée des artisans et du documentaire» et L’Avant-première, a-t-on appris mercredi en marge de la cérémonie de remise des certificats de nominations des 31es prix Gémeaux.

«Incroyable, ça prouve que je suis d’une grande polyvalence», a dit celui qui d’ordinaire accepte les prix Aurore, décernés aux pires navets du cinéma québécois, au nom de leur lauréat, et qui, à l’inverse, soulignera l’excellence de 34 artisans le 15 septembre prochain.

«Comme il y a 34 prix à remettre, il y aura donc beaucoup d'interventions short, mais très sweet», a dit celui qui promet un numéro de performance, sur lequel il planche actuellement avec Marie-Christine Lachance («Prière de ne pas envoyer de fleurs»).

Quant à l’animatrice Anaïs Favron, elle revient pour une deuxième année consécutive à l’animation de «L’Avant-gala», qui verra défiler 55 gagnants lors de la cérémonie diffusée en direct sur le web (Ici.radio-canada.ca/gemeaux).

Vincent Leclerc, Chantal Fontaine, Félix-Antoine Duval, Sophie Desmarais et Anne-Marie Withenshaw sont quelques-uns des 838 finalistes de la prochaine édition des prix Gémeaux, qui s’étaient déplacés au Hyatt Regency Montréal mercredi soir pour recevoir leur certificat de nomination, en main propre, à moins de trois semaines de l’événement.

«Cette année 1764 soumissions, une année record», a dit Mario Cecchini, président du conseil du conseil d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT).

D’autres nouveautés cette année? L’Académie a mis sur pied une série de conférences «Regards sur l’industrie» au cours desquelles six dirigeants de la télévision francophone canadienne publique et privée – Julie Tremblay, Maxime Rémillard, Louis Lalande, Gerry Frappier, Marie Collin et Marie-Philippe Bouchard – exposeront les enjeux de la télévision.

Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier animeront la grande fête de la télé, le 18 septembre prochain au Théâtre St-Denis, où «Séries noires» et «Unité 9» mènent la course avec 13 nominations chacune, suivies de «Au secours de Béatrice», de «Boomerang» et de «Pour Sarah», citées 10 fois chacune.

«D’être en nomination aux côté de François Létouneau, Vincent-Guillaume Otis, Patrick Hivon et Vincent Leclerc, c’est flyé. C’est un rêve pour un premier rôle d’envergure.» - Félix-Antoine Duval, en nomination pour son rôle dans Pour Sarah

«La page est tournée depuis longtemps, alors c’est la cerise après le sundae. Ça finit bien cette aventure qui a été magnifique du début à la fin.» - Chantal Fontaine, en domination pour son rôle dans l’ultime saison de Yamaska

«J’aimerais gagner, pas pour mon égo, mais parce que c’est assez rare que des visages moins connus soient en nomination dans cette catégorie de meilleur premier rôle masculin.» - Vincent Leclerc, en nomination pour Les pays d’en haut.