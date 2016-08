5 activités gratuites à faire durant YUL EAT pour satisfaire ton estomac

Du 3 au 5 septembre, le festival YUL EAT donnera aux foodies une bonne raison de rester en ville.

Le Vieux-Port de Montréal accueillera des centaines de gourmands afin que ces derniers puissent partager leur amour de la bonne bouffe.

Voici 5 activités gratuites à mettre à votre agenda.

1. Participez au défi pizza Saputo

Manger de la pizza et en faire, voilà ce que propose le défi pizza Saputo. Les chefs des meilleures pizzerias de la ville (No. 900, Enoteca Mozza, etc) seront également sur place pour superviser l’activité! Ça promet d’être bon!

No. 900

Samedi 3 septembre, 14h00 et 18h00

Dimanche 4 septembre, 14h00 et 18h30

Lundi 5 septembre, 15h00

2. Marché découverte

Durant tout le weekend, venez découvrir des produits locaux lors du marché découverte de YUL eat. Vous pourrez discuter avec les fermiers, acheter des fleurs et goûter à tout.

Yul eat

Tous les jours de 11h à 21h

3. Le spectacle de Klô Pelgag

De nombreux spectacles gratuits auront lieu durant tout le festival. Ce samedi à 21h30, ne manquez surtout pas la performance de Klô Pelgag!

Jean-Michael Seminaro

Samedi à 21h30

4. Foreign Diplomats

La performance de Foreign Diplomats est à ne pas manquer! Ces derniers donnent toujours des spectacles mémorables! Profitez-en pendant que c’est gratuit!

Lucho Calderon

Dimanche à 21h30

5. La course de garçons de café

Probablement l’une des activités les plus insolites du festival, la course de garçons de café demande aux participants de mettre leurs talents de serveurs à l’épreuve. Endurance et agilité seront nécessaires pour relever cette série de défi. Ne manquez surtout pas cela!

Yul eat

Lundi à 13h

Toutes les infos du festival ici.