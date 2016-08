Affaire Bettez: on garde le silence ou pas?

Or, quelques minutes avant d’entrer en ondes, j’apprenais qu’un homme venait d’être arrêté pour possession et distribution de porno juvénile à Trois-Rivières.

Les auditeurs m’écrivaient et me demandaient, furieux: «Pourquoi tu marches sur des œufs? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne nommes pas le suspect?»

Pendant ce temps-là, sur internet, c’était le free for all.

Après ça, on se demande pourquoi certaines personnes se méfient des médias traditionnels et ont l’impression qu’on leur cache des choses...

Mais on continue de réglementer les médias traditionnels. Parce que c’est plus facile.

On le sait: non seulement les médias traditionnels tirent-ils le diable par la queue économiquement, mais les jeunes se tournent de plus en plus vers les nouveaux médias.