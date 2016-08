Atkins a relevé le défi

Un des rôles les plus difficiles à remplir dans le monde du sport, est celui de succéder à une personne qui a connu du succès.

Les deux joueurs vedettes, Jose Bautista et Edwin Encarnacion, sont sans contrat pour l’an prochain. Un cas a été réglé facilement lorsque Bautista a déclaré qu’il désirait avoir un contrat de cinq ans d’une valeur de 150 millions de dollars. Je suis certain que les propriétaires, ainsi que les dirigeants au niveau du baseball, ne se sont même pas réunis pour discuter ses demandes. Un cas facile... aucune discussion s’il maintient ses demandes.

La situation d’Edwin Encarnacion est un peu plus difficile à gérer. Au camp d’entraînement, l’homme à la passe du perroquet, a indiqué qu’il voulait demeurer avec les Jays. Quelle bonne nouvelle! Sauf que dans la même phrase, il ajoutait qu’une fois la saison amorcée, les négociations étaient terminées.

Le 31 mai, les Jays accusaient un retard dans la course au premier rang et un mois plus tard ils n’avaient pas réussi à réduire cet écart étant toujours à cinq matchs des meneurs.