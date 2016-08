Bergevin vise l’or à la Coupe du monde

De passage au Saguenay mercredi, le directeur général adjoint d’équipe Canada, Marc Bergevin, a affirmé qu’il visait l’or à la Coupe du monde de hockey.

Le directeur général du Canadien de Montréal agissait en tant que président d’honneur du tournoi de golf des Saguenéens au profit de la Fondation d’études des Saguenéens. En marge de l’événement, il a déclaré qu’il ne visait rien de moins que la première place en vue de la Coupe du monde de hockey.

«(Le défi), c’est de finir en première place, de remporter la médaille d’or. C’est toujours ça que le Canada veut, c’est ça, les attentes du pays. Pour nous, c’est la même chose. [...] La première place, c’est ce qui est très important pour nous», a commenté Bergevin.

Six joueurs du Canadien auront l’occasion de représenter leur pays dès le 6 septembre prochain à la coupe du monde. «(Pour le Canada), on a deux joueurs du Canadien en Carey Price et Shea Weber, et au total on a six joueurs (présents à la coupe du monde). On veut que tous nos joueurs performent bien», a avoué le DG du Canadien.

Fier d’avoir joué ici

Bergevin a porté l’uniforme des Saguenéens pendant deux saisons dans les années 1980. Celui qui a été le capitaine de la formation saguenéenne lors de la saison 1983-1984 est toujours enchanté de revenir là où tout a commencé. De plus, l’école est importante pour l’homme de hockey.

«Chicoutimi, c’est le seul endroit où j’ai joué junior. Pour moi, c’est un sentiment d’appartenance de venir pour mon équipe junior. J’aime la région. J’ai passé deux belles années, ici, à Chicoutimi. De plus, la cause est d’aider aux études. C’est très important pour nos jeunes joueurs de la LHJMQ», a décrit l’ancien des Sags.

Le cas Hudon

Du côté du camp d’entraînement du Canadien, Charles Hudon devra causer une surprise pour faire partie de l’alignement partant dès cette saison.

«C’est un jeune joueur qui a beaucoup de talent. Dans la ligue nationale, dans la ligue américaine et même dans le junior, il y a des étapes à passer et jusqu’à maintenant, il va dans la bonne direction. C’est un de nos très bons espoirs, qu’on regarde de près au camp d’entraînement. On voit un avenir à Montréal pour lui», a assuré le directeur général du Canadien.

Saguenéens: un tournoi de golf pour assurer la réussite scolaire

Le Club de golf de Chicoutimi accueillait le tournoi de golf des Saguenéens au profit de la Fondation d’études des Saguenéens, mercredi. Le but du tournoi est d’amasser de l’argent afin que les joueurs des Sags puissent continuer l’école comme ils le veulent.

Le vice-président hockey des Saguenéens, Marc Denis, voit l’événement d’hier comme une opportunité. «C’est une occasion pour aller chercher des nouveaux partenaires, c’est une occasion d’étirer nos tentacules dans les milieux.

C’est un tournoi qu’on veut évoluer (...) c’est un événement qui est là pour demeurer», a commenté l’ancien gardien des Bleus.

L’objectif du tournoi est simple : amasser le plus d’argent possible pour que les joueurs des Saguenéens puissent aller aux études sans inquiétudes. «On fonctionne avec des objectifs, on veut dépasser le 15 000$ pour l’événement de cette année, et on veut augmenter les fonds présents dans le fond d’études année après année. Dans le futur, on veut s’assurer que ces fonds-là sont bien présents et disponibles pour les joueurs qui veulent, suite à leur carrière, poursuivre leurs études, mais également les joueurs qui sont ici présentement», a décrit Marc Denis.

Des fonds pour tous les joueurs

Le plan de l’équipe de gestion des Saguenéens est bien simple : le fond d’études doit être disponible pour tous les joueurs des Sags. «On a des joueurs au secondaire, on a des joueurs par correspondance, on a des joueurs au cégep et on des joueurs à l’école anglophone. On veut s’assurer que la grande majorité de nos joueurs soient inscrits à temps plein dans une institution scolaire et réussissent», a mis au point Marc Denis.