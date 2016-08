Cocaïne, bikini et Noix de coco

Vous avez vu The bling Ring ?

Cet excellent film de Sofia Coppola raconte l’histoire de jeunes qui s’introduisent par effraction dans des résidences de gens riches et célèbres en Californie et volent leur argent, et leurs vêtements.

Le pire c’est que c’est une histoire vraie. Typiques de la génération des médias sociaux, ils se photographiaient avec leur butin. Ce qui devait arriver arriva. Ils se sont fait pogner.

Alors d’après vous, ça va prendre combien de temps avant que l’histoire rocambolesque des deux jeunes et jolies québécoises arrêtées en Australie pour trafic de cocaïne se retrouve sur grand écran ?

Si j’étais scénariste, je me mettrais tout de suite à la tâche.

Le film s’appellerait Coke, bikini et Noix de coco.

Première scène : Les deux jeunes filles sont à l’aéroport, à la veille de s’embarquer pour Londres, d’où partira leur croisière de deux mois sur les flots bleus de l’été. Une croisière de luxe à 22 000 le billet.

Ces deux jeunes filles sont bien de leur génération : obsédées par leur nombril, obnubilées par leur image, narcissiques jusqu’à l’ivresse. Alors au lieu de rester discrètes, elles se photographient constamment à chacune des étapes du voyage et publient leurs selfies et leurs photos sur Instagram. Elles se créent même un mot-clé : #worldcruise2016.

Dans mon film, le caméraman s’en donnerait à cœur joie. On filmerait dans les plus beaux endroits de la terre, sur les plus belles plages, devant les plus beaux couchers de soleil.

On verrait nos deux jeunes vedettes se faisant bronzer aux Bermudes, se faisant tatouer la cheville à Papeete, se prenant en selfie dans la jungle, au bord d’une falaise en Équateur.

On les verrait laisser des messages et des pensées spirituelles sur les médias sociaux, comme « Collectionnons les moments, pas les possessions » ou « Je respecte les animaux plus que les humains, c’est nous qui abimons le monde, pas eux » .

La scène la plus dramatique du film se déroulerait en Australie, où les autorités arrêtent nos deux jeunes québécoises au corps de sirène à bord du bateau de croisière Sea Princess. Gros plan sur leurs valises, remplies de cocaïne.

Un policier les accuse formellement de trafic. Elles fondent en larmes. Zut ! Elles ne peuvent pas prendre de selfie du moment le plus émouvant de leur #worldcruise2016.

Dans mon film, on verrait un montage rapide des unes des journaux du monde entier : « Noix de coco, cocaïne et Instagram », « Le tour du monde en bikini de deux jeunes femmes soupçonnées de deal de drogue », « Une des Québécoises arrêtées pour trafic de cocaïne posait nue pour un site porno ».

La prochaine scène est tellement folle que je ne suis même pas sûre de l’inclure dans mon scénario. Au Québec, un ami des deux jeunes femmes crée une campagne de sociofinancement pour leur venir en aide. Flashback : on voit ce même homme, en prison, où il a passé deux ans pour trafic de drogue.

Alors ? Vous pensez que Sofia Coppola va vouloir tourner mon film ?

Ou est-ce qu’elle va trouver que mon scénario est trop tiré par les cheveux ?