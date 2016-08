Découvrir l’Abitibi avec les Fournisseurs du Nord

BAIE CARRIÈRE | Située sur les bords de l’immense réservoir Decelles en Abitibi, la pourvoirie Les Fournisseurs du Nord vous assure un séjour et une pêche de qualité hors pair avec des gens dévoués.

Pour atteindre la pourvoirie, il faut emprunter la route 117 jusqu’à Val-d’Or. La pourvoirie est située à peine à 30 km de cette ville minière florissante.

«Je crois que nous pouvons dire que nous offrons ce qu’il y a de meilleur dans notre Abitibi, affirme le propriétaire Yvan Béland. Nous sommes en mesure de combler toutes les attentes des amateurs de pêche au doré et au brochet, que ce soit au niveau du logement, de la nourriture, de la location d’embarcations, de guides, de marina pour amarrer les embarcations personnelles, sans oublier notre camping. Notre offre est vraiment complète.»

Effectivement, dès notre arrivée sur le site, nous avons senti ce professionnalisme qui se dégage des lieux. L’accueil des employés, leur dévouement à contenter tous les amateurs sur place et leur sourire toujours présent démontrent bien l’ambiance qui règne dans cette pourvoirie. Les gens qui y travaillent et y vivent sont des passionnés.

Logement et pêche

Sur la pourvoirie, il est possible de faire la location d’un des chalets qui se trouvent tout autour du site. Même si le site est très vivant, avec beaucoup de va-et-vient, la situation des chalets fait en sorte que vous aurez toujours votre intimité. Ils sont très confortables et entièrement équipés pour vous faire vivre un séjour intéressant. Ils peuvent loger de 2 à 20 personnes. Si vous êtes autonome et que vous possédez vos équipements de camping, vous pourrez profiter d’un des sites du terrain de camping.

Pour la pêche, les espèces vedettes sont le brochet et le doré. Le réservoir Decelles, créé par l’homme pour la pratique de la drave entre autres, est un immense réservoir de 35 km sur 68. Il est certain que pour y naviguer, vous devez utiliser une embarcation capable d’affronter les vagues lorsque le vent se lève. Vous pouvez apporter votre bateau ou encore louer une embarcation avec moteur de la pourvoirie. Histoire de mieux connaître les bons trous de pêche, vous pouvez aussi louer les services d’un des guides professionnels de la pourvoirie. En quatre heures de pêche, il vous transportera dans son embarcation vers les meilleurs points, vous expliquant comment vous retrouver et déjouer les pièges de cette véritable mer intérieure.

Lors de notre séjour, nous avons pêché à la jig à tête blanche, parfois avec une jupette de couleur orange et noir ou encore seulement avec des vers de terre. Les poissons étaient au rendez-vous. Nous avons capturé des dorés jaunes et des dorés noirs.

Toute une aventure

Très honnêtement, le séjour à cette pourvoirie m’a fait découvrir la véritable image de l’Abitibi en matière de chasse et pêche. Il est certain que pour les gens de l’est du Québec, le périple est quand même long avec plus de 700 km à parcourir. Toutefois, lorsque vous êtes sur place, vous oubliez rapidement la distance pour savourer pleinement votre séjour. Le propriétaire Yvan Béland a bien raison d’être fier de sa pourvoirie et de son personnel. Il ne faudrait surtout pas oublier de mentionner la qualité de la nourriture servie à la salle à manger. Plusieurs restaurants des grandes villes du Québec pourraient rougir devant les assiettes servies à la pourvoirie. Fine cuisine et cuisine traditionnelle s’y côtoient dans un ballet impressionnant.

Pour tout savoir sur cette pourvoirie unique, vous pouvez joindre les responsables au 819 824-3777 ou sans frais au 1 866 828-3777. Il y a aussi le info@northern-outfitter.com.