Dernier hommage au super flic «Shotgun» Ménard

En décembre 1970, Ménard se fait passer pour un électricien appelé Robert Wilson pour convaincre le mafioso et futur parrain Paolo Violi de lui louer son logement situé au-dessus du Reggio Bar, alors considéré comme le quartier général du clan mafieux calabrais, à Saint-Léonard. Pour en mettre plein la vue à Violi, il arrive au bras d’une jolie blonde, qui était la conjointe d’un collègue du policier. Le repaire de la mafia est ensuite truffé de micros reliés à un dispositif d’enregistrement que Ménard camoufle dans un buffet (voir photo ci-dessus), à l’intérieur de l’appartement. Durant cinq ans, l’agent double enregistre tout ce qui se dit à l’intérieur de l’antre de Violi. La Commission d’enquête sur le crime organisé (CECO) en fera ses choux gras. Violi, à qui on ne pardonnera pas cette erreur, sera assassiné le 22 janvier 1978. «Le grand mérite de la mission périlleuse de Ménard aura été de permettre une grande avancée dans la compréhension des rouages et du fonctionnement interne de la mafia montréalaise de l’époque, et de connaître l’étendue de ses liens avec les autres groupes mafieux de Toronto, de New York et d’Italie», a expliqué l’auteur Pierre de Champlain, spécialiste du crime organisé.