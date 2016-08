Distribution de beignes gratuits jeudi midi au centre-ville

Vous aimez les beignes? Ça tombe bien, car ce jeudi au Square Dorchester vous pourrez vous «bourrer la face» sans débourser un seul sou!

Venez manger votre lunch en bonne compagnie lors d’un pique-nique géant et CRémy Pâtisserie offrira à plusieurs chanceux des beignes énormes et gratuits à la saveur de bleuets et musli.

Disons que c’est une bonne nouvelle!

Rendez-vous à partir de midi ce jeudi au Square Dorchester, à l'intersection de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque, histoire de bien terminer votre heure du lunch!