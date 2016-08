D’un populisme à l’autre...

Jean Charest avait gravement blessé Mario Dumont politiquement en le qualifiant un jour de «girouette».

Le chef de feu l’ADQ avait devant lui un politicien rusé qui n’hésitait pas à «définir» son adversaire sous l’angle le plus défavorable possible.

C’est ce que tente de faire Philippe Couillard avec François Legault. L’actuel chef du PLQ n’a pas la finesse de son prédécesseur, mais le chef de la CAQ doit se méfier des attaques sournoises.

Voltaire a prévenu jadis les politiciens: «Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Il faut mentir comme le diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours.»

Les braises

M. Couillard ne se gêne donc pas. Surtout quand il fait face à des critiques du multiculturalisme ou à des remises en question de son parti-pris pour l’immigration.

Toutes sont impardonnables et méritent apparemment les plus sévères épithètes de sa part.

Ainsi, il a dit que François Legault soufflait sur les braises de l’intolérance en remettant en question le nombre annuel d’immigrants accueillis annuellement au Québec.

Il rajoute une sauce au vitriol en disant que le chef de la CAQ est comparable à Donald Trump. C’est absurde, évidemment.

M. Legault aurait commis un péché de lèse-majesté en suggérant qu’un gouvernement de la CAQ n’accueillerait pas au Québec les immigrants qui ne respectent pas concrètement le principe de l’égalité homme femme.

Un immigrant qui forcerait sa femme à porter le burkini, par exemple, ne serait pas le bienvenu chez nous.

Françoise David a regimbé, elle aussi. À gauche, c’est souvent tout ce qu’on fait, regimber.

QS : un voile, un vote...

La cocheffe de Québec solidaire compare, elle aussi, François Legault à Donald Trump. C’est ridicule, mais Mme David ne sera jamais du calibre de Rosa Luxembourg...

Pour une fois, la politicienne a eu droit à une réplique bien sentie du chef caquiste: est-ce que Mme David laisserait s’installer au Québec 10 000 ou 20 000 immigrants qui nieraient l’égalité homme femme?

Personnellement, je crois que oui; les solidaires porteraient le voile ou un macaron de la CSN si cela leur procurait quelques votes de plus...

Mais ces attaques contre la CAQ révèlent aussi l’inquiétude de ses adversaires. Les libéraux sont au plancher chez les francophones de souche et le PQ jongle avec le pays dans l’indifférence générale. C’est ce qui vaut à la CAQ des coups bas ici et là.

Il y a quelques jours, le PQ accusait la Coalition Avenir Québec d’être «populiste». Pourquoi? Parce qu’elle ne s’agenouille pas devant l’autel de la rectitude, surtout en regard de l’immigration.

Mais n’est-ce pas aussi «populiste» de manifester avec des effrontés tonitruants comme l’ont fait des péquistes et des solidaires devant l’Office national de l’énergie?

Certains ne peuvent apparemment pas faire valoir leurs idées autrement que par des insultes et des menaces. La gauche tonitruante se croit souvent tout permis sous prétexte qu’elle représente «l’opinion publique». Du populisme à l’état pur!