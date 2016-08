Énergie Est: Coderre veut de nouveaux commissaires

Visiblement satisfait de la suspension des audiences de l'Office national de l'énergie (ONÉ), le maire Denis Coderre demande que les commissaires soient remplacés avant que ne reprennent les consultations sur Énergie Est.

«[L'ONÉ] nous a dit "on verra" quand ils ont reçu les demandes de récusation. Mais le "on verra" nous a frappé dans la face lundi. On a vu une manifestation, avec un peu de grabuge. De façon unanime, avec la CMM et l'UMQ, on a dit qu'on quittait parce que c'était un cirque», a raconté le maire pendant la séance hebdomadaire du comité exécutif, mercredi.

Il a rappelé avoir demandé la suspension des audiences de l'ONÉ la semaine dernière, le temps d'examiner les demandes de récusation des commissaires Jacques Gauthier et Lyne Mercier. Ceux-ci ont rencontré en privé l'ex-premier ministre Jean Charest, alors consultant pour TransCanada, qui pilote le projet Énergie Est.

«On aurait pu se sauver beaucoup de temps, mais c'est la seule chose qu'on devait faire de toute façon», croit M. Coderre.

Il demande maintenant que ces commissaires soient remplacés et que les audiences de l'ONÉ soient complètement réorganisées.

Retour à la table à dessins?

Le maire a d'ailleurs rappelé que TransCanada ne remplit pas 78% des conditions pour l'audience.

«Il n'y a pas de plan de contingence, il n'y a pas de plan pour la gestion des plans d'eau, au niveau du tracé, ça ne respecte pas notre plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ils n'ont pas su être à notre écoute.»

M. Coderre estime aussi que l'ONÉ doit faire des pressions sur TransCanada pour obtenir l'ensemble de ces données manquantes. Il a aussi qualifié les agissements de TransCanada de «cavaliers».

«Moi, avec la CMM, je représente 4 millions de personnes. Je ne peux pas laisser faire les choses comme ça et laisser bâtir un pipeline de 100 km sur notre territoire. C'est l'équivalent de 270 terrains de football.»