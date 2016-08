Félix Auger-Aliassime expéditif

REPENTIGNY - Félix Auger-Aliassime s’est payé une petite balade de santé dans le parc Larochelle, mercredi soir, à Repentigny.

Le Montréalais a facilement défait son rival, l’Ouzbèke Khumoyun Sultonov, en deux manches de 6-3 et 6-2. Il a donc avancé en quart de finale.

Les spectateurs dans les gradins bien garnis devaient être attentifs. Non seulement le finaliste de 2015 les a éblouis par ses frappes précises et lourdes, mais il a mis un point final à sa courte soirée de travail en moins d’une heure. Il ne fallait donc pas cligner des yeux au fil des échanges dans cette besogne accomplie de manière plutôt expéditive.

«Ça n’a pas pris de temps avant de passer à travers, a signalé Auger-Aliassime qui a dominé le match d’un bout à l’autre. J’ai fait du bon travail pour garder la pression sur mon adversaire. Je suis content, je ne lui ai accordé aucune chance.»

Et il dit la vérité. Le finaliste des Internationaux de France au début de juin a servi près d’une dizaine de balles sifflant à plus de 200 km/h aux oreilles de l’Ouzbèke. Il a au passage réussi quatre as.

«J’ai vraiment bien servi ce soir (mercredi). Ça m’a permis de relâcher mon jeu. C’est encourageant, parce que cet aspect n’avait pas été si fort à mon premier match, lundi. C’était donc une bonne journée.»

Si Sultonov a tenu la cadence en début de match, il a rapidement abdiqué par la suite. Auger-Aliassime l’a brisé dès le cinquième jeu en première manche. Le reste n’a été qu’une formalité pour savourer la victoire.

«Au début, j’ai eu un peu de difficulté à retourner ses balles au service, a raconté le vainqueur qui s’est ajusté en un rien de temps. Il frappait de façon très directe.»

Sous les projecteurs

Après cette courte rencontre, Sultonov a peiné à expliquer sa déroute. Il aurait bien apprécié livrer une meilleure bataille à la deuxième tête de série, mais il a avoué avoir été ennuyé par la noirceur.

Il n’est pas un habitué des matchs en soirée. «C’est nouveau pour moi. Je ne voyais vraiment pas bien la balle. Je la voyais trop souvent en retard alors qu’elle était à côté de moi ou qu’elle était déjà passée, a-t-il expliqué en s’efforçant de bien parler l’anglais. J’ai eu beaucoup de misère à m’adapter. Le synchronisme n’y était pas.»

Le 43e joueur au classement mondial junior n’a-t-il pas plutôt éprouvé des difficultés devant les frappes puissantes et précises du Québécois?

«Non pas du tout, a-t-il assuré. Félix est un bon joueur. Il a un bon service et il joue bien sur la ligne de fond.

«Les projecteurs et la noirceur m’ont vraiment ennuyé, a poursuivi l’athlète de 17 ans. J’ai aussi senti beaucoup de pression de la foule.»

Une pression avec laquelle Auger-Aliassime a composé avec merveille. «C’est bon de jouer à la maison devant mes partisans.»

Soirée occupée

Jeudi soir, les Canadiens occuperont le court central du parc Larochelle. Bianca Vanessa Andreescu ouvrira le bal sur le coup de 18h45 en se mesurant à Maria Jose Portillo Ramirez.

Le duel opposant Auger-Aliassime au Japonais Toru Horie, 11e tête de série, suivra immédiatement par la suite.