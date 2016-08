Fermeture de Bonne Boîte Bonne Bouffe: fini les fruits et légumes bon marché

La fin de la distribution de fruits et légumes à prix modique par l'organisme Bonne Boîte Bonne Bouffe est un véritable coup dur pour plus de 70 000 personnes qui devront dorénavant s’approvisionner ailleurs en produits frais.

«Avec quatre enfants, on va vraiment au prix et malheureusement en épicerie la plupart des bons rabais sont toujours sur des pizzas ou des pogos, mais rarement sur des fruits et des légumes», souligne Isabelle Johnson qui souhaitait bénéficier des services de Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) cet automne, pour une 4e année consécutive.

Mercredi matin, c’est via sa page Facebook que l’organisme, qui distribuait deux fois par mois et depuis neuf ans des paniers de fruits et légumes frais à prix modique, a annoncé sa fermeture définitive. Déjà cet été, BBBB avait dû cesser temporairement ses activités pour «stopper l'hémorragie» et ne pas «accroitre inutilement la dette».

«Il n’y a aucun espoir, comme on n’a pas de financement récurrent, une solution aurait été de devenir une entreprise d’économie sociale, mais ça augmenterait trop le prix des paniers», affirme Catherine Boyer, directrice de l’organisme, dont le budget de fonctionnement annuel s’élève à 1 million de dollars.

Trouver un plan B

Pour la famille Longpré-Johnson, il faudra donc trouver un plan B pour planifier les repas et les lunchs des enfants sans ce service, qui leur permettait d’économiser plus de 200 $ par mois.

«Il existe d’autres paniers, mais c’est du bio et donc souvent plus cher», soulève la résidente de L'Île-Bizard, qui pense se tourner vers des fermiers locaux.

Bien que le service disparaisse, il aura, selon Mme Johnson, permis à ses enfants de gouter à une variété de produits en plus de développer leur curiosité face aux aliments nouveaux.

Des portions appropriées

Dans d’autres foyers, c’est surtout la diversité et le volume des paniers qui séduisaient.

«À l’épicerie, on est tenté par les spéciaux, mais finalement on perd la moitié, note Nathalie Duguay, résidente de Notre-Dame-de-Grâce. Ce service nous permettait d’avoir des portions plus appropriées et dont la consommation pouvait s’étirer sur deux semaines.»

Elle aussi dit avoir découvert et fait découvrir plusieurs aliments à son fils de 8 ans, comme le céleri-rave, le daïkon ou le kale.

Banques alimentaires

Dans Hochelaga, on s’inquiète de l’impact qu’aura cette disparition sur les familles et les étudiants du quartier, clientèles principales de Bonne Boîte Bonne Bouffe.

«Les gens qui ne pourront pas avoir accès à une banque alimentaire vont simplement moins consommer de fruits et légumes», croit Julia Da Escossia, agente de développement à la Maison À Petits Pas, un des 128 points de chute, qui dessert environ 300 foyers annuellement.

Plusieurs avaient d’ailleurs déjà payé leur commande pour cet automne. «J’ai dû rappeler tout le monde, la nouvelle a vraiment été comme une surprise.»

Il faut dire que le premier panier de l’automne devait être commandé cette semaine, pour une livraison, la semaine prochaine.

