François Pérusse retourne à CKOI

Vingt-six ans après avoir commencé sa carrière à CKOI, François Pérusse quitte Énergie et retrouve ses anciennes amours. Dès mardi, le célèbre humoriste se joindra aux Poids lourds du retour du 96,9. Une nouvelle étape qui marque la fin des légendaires 2 minutes du peuple.

Chaque jour dans l’émission pilotée par Peter MacLeod, Kim Rusk et Philo Lirette, François Pérusse présentera Pérusse Express, un nouveau segment dans lequel il revisitera l’actualité à sa façon. Contrairement aux capsules des 2 minutes du peuple, celles de Pérusse Express seront collées aux sujets chauds, aux histoires qui défraient la chronique non seulement en politique, mais en sports, en faits divers, en culture, etc.

«Je voulais arriver avec quelque chose de nouveau, explique François Pérusse en entrevue exclusive au Journal. Les 2 minutes du peuple allaient bien. Les gens étaient encore au rendez-vous, mais j’avais besoin d’un changement. J’avais envie de renouveler ma façon de faire.»

Puisque Pérusse Express traitera des manchettes du moment, chaque segment devra être réalisé dans l’urgence, un défi qui stimule — et stresse — le principal intéressé. «Ça fait longtemps que je n’ai pas été aussi excité par quelque chose. J’ai l’impression d’avoir rajeuni de 30 ans depuis que j’ai soumis ce projet. C’est nouveau, personne n’a jamais fait quelque chose de semblable, mais j’ai confiance.»

Adieu aux 2 minutes

Pérusse Express, qui sera diffusé du lundi au vendredi à 16 h 30 et 17 h 30, conservera la facture des 2 minutes du peuple. Et quelques personnages-cultes devraient s’y faire entendre. Mais n’empêche. Après 2800 capsules, Les 2 minutes du peuple sont maintenant chose du passé.

«J’ai versé une petite larme, avoue François Pérusse au téléphone. Les 2 minutes du peuple, ça fait partie de moi. C’est un concept dont j’étais très fier.»

François Pérusse pourrait-il éventuellement ressusciter sa mythique série de sketches? Rien n’est impossible. «Même Les Tannants sont partis en tournée cette année! lance l’humoriste. Quand je vois Joël Denis, Pierre Marcotte et Shirley Théroux aller, ça m’encourage. Un jour, les gens qui vieillissent vont peut-être me donner une deuxième chance de ramener Les 2 minutes en marchette thérapeutique!»

En bons termes avec énergie

François Pérusse affirme avoir quitté Énergie «en bons termes». La station l’avait recruté en 2002, quelques années après son départ de CKOI. «Il n’y a pas de frustration. Il n’y a pas de chicane. Mon contrat n’a pas été renouvelé, c’est tout. Le personnel d’Énergie a beaucoup changé au cours des dernières années. Je n’avais plus les mêmes contacts.»

François Pérusse demeure par ailleurs chez Bell Média puisque La Tite Chambre reviendra à RDS cet automne.

Retrouvailles

François Pérusse participera aux Poids lourds du retour à partir de chez lui, où son studio est aménagé. En retournant à CKOI, Pérusse retrouve aussi André St-Amand, vice-président programmation chez Cogeco Diffusion, qui occupait le poste de directeur des programmes du 96,9 à son arrivée en 1990.

«André, c’est un gars de radio qui adore la nouveauté, déclare François Pérusse. Il veut quelque chose qui plaît aux gens, mais il veut aussi oser. Ça lui a pris une minute et demie pour accepter mon projet.»