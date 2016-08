Grandes bières montréalaises au sein de nouvelles institutions

Montréal est choyée depuis de nombreuses années. Le début des opérations du Cheval Blanc remonte maintenant à presque 30 ans. Aujourd’hui, cette institution est plus pertinente que jamais, présentant constamment des bières modernes impeccables.

L’Amère à Boire compte une vingtaine d’années au compteur et demeure encore l’ultime référence pour des (trop rares) lagers bien exécutées. Dieu du Ciel! Roule sa bosse depuis près de vingt ans et est probablement la première destination au menu des amateurs de bières étrangers en visite à Montréal depuis presque aussi longtemps. Aujourd’hui, l’offre ne se limite plus à ses pionniers. Il y a une véritable profondeur pour l’amateur de bière montréalais. Goûter toutes les bières produites à Montréal lors d’une année est probablement impossible. Plusieurs nouveaux établissements apportent – malgré la pertinence constante des pionniers – des éléments nouveaux. Cela dit, combien de temps faut-il pour qu’une brasserie puisse passer du statut de recrue surdouée à véritable institution?

À une époque où plusieurs nouveaux projets prometteurs voient le jour par année, quelques années suffisent-elles. De nombreuses brasseries montréalaises âgées d’à peine quelques années ont déjà su démontrer une constance convaincante sur une gamme de produits de base fiable et variée, tout en surprenant occasionnellement le visiteur avec une ou quelques offrandes plus excentrées. Et ce, en mettant le service à la clientèle bien informé quant aux produits offerts au cœur de l’attention. Quand ces temples de la bière modernes représentent en plus l’option par excellence où se côtoient les biérophiles du quartier, peut-être peut-on commencer à évoquer le statut d’institutions... dans leurs quartiers, du moins!

Heure de pointe. Rue Ontario Est. Alors que des kilomètres de voiture tentent sans succès de se frayer un chemin jusqu’au pont Jacques-Cartier, quelques âmes heureuses les regardent sourire aux lèvres en sirotant une pinte bien fraîche chez Station.Host. Amateurs de bières et de scotches du coin s’y retrouvent pour jaser entre amis, bien sûr, dans une atmosphère épurée, toute simple, mais néanmoins de bon goût. Les murs simplement décorés de bois de grange bien brut et l’éclairage tamisé, un brin industriel passent un message bien clair: ici, c’est la dégustation qui prime. Et le respect du produit pourrait bien être à son paroxysme alors que les gazéifications et températures de service sont toujours impeccables. De la Helles étincelante de pureté et aux céréales plus qu’attachantes à des bières surettes plus expérimentales et tranchantes en passant par la lourdeur assumée d’un Imperial Stout ou d’un Baltic Porter, le niveau général est remarquable. Difficile de ne pas ressentir la fierté des artisans des lieux. Depuis quelques mois, on a ajouté aux célébrations liquides une offre culinaire courte, mais d’une qualité tellement irréprochable qu’elle paraît des plus profondes considérant qu’après avoir goûté ne serait-ce qu’un plat, on a envie de le revisiter lors d’une prochaine visite. À découvrir.

Déjà quelques mois après son ouverture, La Succursale donnait l’impression de faire partie du paysage montréalaise depuis toujours. Véritable bénédiction pour les gens de ce quartier central, mais moins bien servi par le métro, ce brouepub a rapidement conquis les résidents du quartier. Parmi ses faits d’armes, on compte deux des meilleures bières blondes rafraîchissantes de l’île: La Petite-Côte, une ale et la Miláček, une lager – toutes deux de véritables expertes dans l’art de livrer une belle composition de grain frais. Elles sont tellement bien faites que toutes nos visites commencent et se terminent systématiquement par l’une des deux, si bien qu’il ne reste plus beaucoup de place pour le reste de la carte, pourtant digne d’intérêt ! Les styles germaniques comme la Radschläger (Altbier) et la Bunnweizen (Hefeweizen) gagnent souvent notre faveur puisqu’elles sont plus rarement concoctées par d’autres brasseurs. Cela dit, les mauvaises surprises y sont rares comme une apparition surprise de Célion Dion chez Schwartz’s.

♦ David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs des Saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et en nomination pour le prix Marcel Couture. David est aussi copropriétaire de Microbrasserie Vox Populi.

Nos adresses préférées 1. Station Ho.st, 1494, rue Ontario Est 2. La Succursale, 3188, rue Masson 3. MABRASSERIE, 2300, rue Holt

Un projet portant bien haut le flambeau de la collégialité propre à l'industrie brassicole

Un des plus récents arrivants sur la scène brassicole montréalaise est aussi l’un de ses membres les plus fascinants. Sa structure à la fois sensée et unique en faisait pratiquement une institution avant l’ouverture de ses portes. Le concept, idée originale de Marc Bélanger, est celui d’une coopérative brassicole permettant à ses membres, qu’il s’agisse de bars ou de brasseries en manque de capacité, de profiter d’un système de brassage et d’infrastructures communes afin de réaliser leurs propres recettes. Ses recettes sont ensuite offertes en fût au salon de dégustation de MABRASSERIE ainsi que par le membre directement à son établissement, ou encore chez des détaillants en bouteille ou canette. Une des conséquences de tout cela: le salon de dégustation de MABRASSERIE offre en une visite un panorama presque unique sur la scène brassicole québécoise en proposant les produits d’une dizaine d’entreprises brassicoles de la Belle Province. Les deux douzaines de lignes, pour l’instant, comportent aussi systématiquement certaines offrandes sans alcool. Photo Facebook Le salon de dégustation, vaste, spacieux et bénéficiant d’un éclairage naturel des plus agréables gracieuseté d’un immense puits de lumière, est une belle réussite, notamment grâce aux vitres donnant sur l’impressionnante salle de brassage. Au cours de l’été, la terrasse toute simple – tables de style pique-nique sur gazon - sur ce secteur très paisible de la rue Holt, à quelques enjambées du Brouhaha, semble s’être avérée particulièrement convoitée. On apprécie y déguster des grands crus sans être sur un îlot de bois constamment frôlé par le trafic des grandes artères où sont logiquement situées la plupart des brouepubs montréalais. Quelques bonnes bières DE MABRASSERIE

Le nez: Céréales blondes fraîches, houblon herbacé

En bouche: Céréales fraîches et craquantes, amertume fine et équilibrée

Pourquoi c’est bon: Une bonne Pilsner, déconcertante de facilité à boire grâce à son équilibre très juste entre les céréales qui, sans l’amertume herbacée et croissante en fin de bouche.

Le nez: Pamplemousse, citron, fleurs

En bouche: Très rafraîchissante, modérément amère sur une base maltée simple et efficace.

Pourquoi c’est bon: Le houblon peut contribuer tant des arômes que de l’amertume. Ici, l’arrivée de l’amertume est d’abord introduite par une accueillante vague aromatique dans le registre des agrumes, notamment. L’équilibre est au rendez-vous et la facilité à boire, impressionnante.

Le nez: Agrumes, fruits tropicaux, résine

En bouche: Fruitée, presque juteuse, mais bien amère en finale