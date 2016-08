Incendie à Verdun: deux pompiers blessés, six familles à la rue

MONTRÉAL – Deux pompiers ont été blessés et six familles se retrouvent à la rue à la suite d’un incendie survenu mercredi matin dans un immeuble à logements de l’arrondissement de Verdun, à Montréal.

Le feu a commencé à l’arrière du bâtiment situé sur la rue de l’Église vers 2 h 30. À leur arrivée, les pompiers se sont rendu compte que les flammes s’étaient propagées à l’entretoit, a indiqué Bruno Ruscio, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal.

L’immeuble a dû être évacué. Une centaine de pompiers ont été dépêchés sur place pour éteindre les flammes. Deux d’entre eux ont été légèrement blessés, l’un à une cheville et l’autre à une main. Ils ont été transportés à l’hôpital. Aucun citoyen n’a été blessé.

Les dommages au bâtiment sont considérables, a précisé M. Ruscio. Les six logements sont inhabitables et tous les résidents, soit six familles, ont dû être relocalisés. «Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge», a mentionné le chef aux opérations.

La cause de l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête mercredi matin. «Ce qu’on sait, c’est que le feu a commencé sur l’un des balcons arrière», a dit M. Ruscio.