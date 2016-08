Investissement Québec: la ministre Anglade promet des réformes

Le cafouillage autour de la décision d’Investissement Québec de vendre ses actions de Rona ne se répétera pas, assure la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.

La ministre entend profiter de la commission parlementaire sur Investissement Québec qui se tiendra le 21 septembre prochain pour faire des propositions pour «clarifier les zones grises de gouvernance, car il y a des zones grises», a-t-elle reconnu, lors d'une entrevue accordée à Mario Dumont sur les ondes de LCN.

La vente des quelque 11 millions d’actions que détenait Investissement Québec dans Rona a été autorisée par le chef de cabinet du ministre de l’époque, Jacques Daoust. Ce dernier, qui a démissionné à la suite de ces révélations, maintient toutefois qu’il n’en avait pas été informé et qu’il ne l’a pas autorisée.

Pour Mme Anglade, il va de soi que les règles de gouvernance de la société d’État doivent être claires et respectées. «Si on a besoin de l’autorisation du ministre, on aura un document signé par le ministre. Pas de zone grise», a-t-elle insisté.

Par ailleurs, Mme Anglade promet un automne chargé, en matière d’annonces gouvernementales pour soutenir le secteur manufacturier innovant et l’exportation.

«Il faut de la relève entrepreneuriale, il faut de nouveaux Couche-Tard, CGI et Saputo. On a besoin que nos entreprises investissent davantage et le gouvernement va investir 700 millions $ pour les accompagner», a-t-elle affirmé.