Kim Kardashian débarque à Montréal

Kim Kardashian s’en vient à Montréal. La star de la téléréalité Keeping Up with the Kardashians a confirmé à notre paparazzi, Mélissa Paradis, qu’elle allait accompagner son mari Kanye West, qui est en spectacle dans la métropole le 2 septembre.

Interrogée à la sortie de son hôtel de Toronto, alors qu’elle était en compagnie de son meilleur ami Jonathan Cheban et de Yeezy, la star de 35 ans a répondu à l’affirmative quand on lui a demandé si elle prévoyait venir à Montréal dans les prochains jours.

«Bien sûr que j’y serai», a-t-elle déclarée.

Kim Kardashian a profité de l'après-midi pour faire un peu de magazinage dans le quartier de Yorkville. Toute la petite famille Kardashian-West est dans la ville reine pour accompagner le rappeur dans sa tournée.

Kanye West se produira ce soir sur la scène du Air Canada Center de Toronto. Passera-t-il son jeudi de congé en Ontario ou prévoit-il devancer son séjour chez nous ?

Ouvrez l’œil.