La hausse d’affluence mise en doute par une experte

La Caisse de dépôt prévoit attirer jusqu’à 50 % plus d’utilisateurs du transport collectif sur les lignes du nouveau train électrique à peine un an après sa mise en service.

La filiale infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) espère attirer près de 37 millions d’utilisateurs dans la première année de la mise en service du Réseau électrique métropolitain (REM), selon un sommaire d’études d’achalandage réalisées par la firme Steer Davies Gleave.

À titre comparatif, ce chiffre représente le double du nombre de voyageurs (18,8 millions) qui fréquentent présentement l’ensemble du réseau de trains de banlieue de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).

Or, c’est en se basant sur ces prévisions «optimistes» que le bas de laine des Québécois assure que son projet de 5,5 G$ sera rentable, explique Florence Junca-Adenot, professeure à l’UQAM et ancienne PDG de l’AMT.

«Tout le REM repose sur une augmentation de l’achalandage, et le financement du projet repose sur une fréquentation bien supérieure à ce qu’on voit aujourd’hui. Donc la Caisse doit nous présenter un plan concret pour montrer comment elle va réaliser cette augmentation», dit-elle.

Le bond le plus important est prévu sur l’axe reliant le centre-ville à Deux-Montagnes, dont la ligne de train de banlieue de l’AMT est déjà bondée.

L’étude de la firme Steer Davies Gleave affirme que le nombre d’usagers de cette voie augmentera de 50 % un an après avoir remplacé le train de banlieue.

Cette prévision serait principalement basée sur deux explications: l’attrait du nouveau service «plus fréquent et rapide» entre la Rive-Nord et le centre-ville, et l’ajout des passagers du train de l’Est qui devront faire le saut vers le REM arrivés à la gare intermodale de l’autoroute 40, indique le porte-parole de CPDQ Infra, Jean-Vincent Lacroix.

Plus vite

«Le temps de parcours projeté avec le REM va être 10 minutes plus rapide que le train actuel, donc la rapidité risque d’attirer plus de gens. Le fait aussi qu’on aura 160 départs par jour, versus 50 aujourd’hui, est très intéressant pour les voyageurs», indique-t-il. Du côté de la Rive-Sud, ce seront 15 000 personnes de plus qui transiteront entre Brossard et Montréal par jour grâce au REM, selon le scénario «conservateur» de SDG.

C’est une augmentation de 20 % par rapport aux 60 000 voyageurs qui transitent quotidiennement entre Montréal et Brossard via le pont Champlain.

L’estimation de 30 400 voyageurs de la Rive-Sud contenue dans le sommaire préparé par la firme et rapportée par Le Journal hier représentait plutôt l’achalandage uniquement en heure de pointe du matin, a précisé le porte-parole CDPQ Infra. À ce moment, notre journaliste écrivait que la hausse d’achalandage prévue était de 150 %, et non pas 20 % comme on aurait dû lire.